Протесты в Белоруссии, последние новости на 10 ноября 2020: что сейчас происходит в Республике

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9 ноября в Минске на центральной площади прошел митинг пенсионеров и врачей. От площади Независимости колонна прошла до площади Якуба Колоса. Не обошлось без задержаний. Ближе к вечеру выяснилось, что к протестующим присоединились и студенты с преподавателями.

Рабочие крупных предприятий точечно — по 2-3 человека - пишут заявления о присоединении к общенародной забастовке. Известно и таких случаях на «БелАЗе» и «ГродноАзоте».

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

9 ноября Минск объявил персонами нон-грата двоих британских дипломатов - военного атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкота и заместителя посла Великобритании Лису Тамвуд. МВД пояснили, что эти личности занимались сбором информации о внутриполитических делах в Республике.

Прокуратурой направлено в суды Республики уже более 100 уголовных дел по участию и организации массовых беспорядков.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

Между Москвой и Минском планируют запустить скоростной поезд «Ласточка» — после снятия ограничений по коронавирусу и открытия границ.

ОППОЗИЦИЯ

Максиму Знаку, член президиума КС, адвокату Марии Колесниковой, продлили срок пребывания под стражей. В СИЗО он остается до 9 января.

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