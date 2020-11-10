Пара кликов и готово: чем облегчат вашу жизнь электронные услуги Росреестра

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Пандемия и самоизоляция показали плюсы цифровых услуг для обычного человека. Это не только быстро и удобно, но и позволяет не отрываться от жизни, когда по каким-то причинам нет возможности выйти из дома и посетить нужное учреждение.

...Ольга одной из первых, еще в начале мая, оформила льготную ипотеку на покупку новостройки под 6,5%. Благо будущую квартиру присмотрела еще до начала самоизоляции. И сейчас уже готовится к новоселью: жилье покупалось в почти готовом доме, который в сентябре застройщик благополучно сдал. Если бы Ольга не пожелала заключать сделку в электронном виде и ждала бы возвращения офф-лайн жизни, так удачно все вряд ли бы сложилось. По выходе из самоизоляции навалилась куча рабочих дел. Плюс дети дома — запланированные для них на летние каникулы поездки отменились из-за коронавируса. Не до сделок. Более-менее жизнь вошла в прежнее русло к августу, а к тому времени нужный дом уже совсем достроили, и Ольгина квартира подорожала. Что для Оли критично — сбережений было в обрез, причем в дешевеющих рублях.

Есть и много других ситуаций, встречающихся в жизни каждого: дело встает только из-за того, что нет времени или возможности съездить оформить нужную бумагу. Сегодня мы разберем, в каких случаях можно сэкономить время и силы, воспользовавшись электронными услугами Росреестра.

РОСТ В ПОЛТОРА РАЗА

В связи с пандемией количество электронных запросов в Росреестр – в том числе и от граждан – резко увеличилось. Если в начале 2020 года доля таких услуг составляла примерно 20%, то к осени этот процент вырос в полтора раза. Сервисы Росреестра такой натиск выдержали и продолжают работать стабильно. А 21 октября ведомство завершило работу по переходу всех регионов на федеральную государственную информационную систему Единый государственный реестр недвижимости (ФГИС ЕГРН). Это позволит еще больше увеличить долю и улучшить качество электронных услуг.

В частности, ускоряется и упрощается оформление ипотеки. Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным руководитель Росреестра Олег Скуфинский, доля регистрации ипотеки в электронном виде выросла с 9% в начале года до 40%. Этот показатель вдвое больше, чем было заложено в нацпроекте «Жилье и городская среда» на 2021 год. Реально же к концу 2021 года 80% ипотеки регистрировать электронно, то есть фактически по всей стране эта услуга будет доступна онлайн.

ЧТО СЕГОДНЯ МОЖНО СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОННО

1) Подать заявление на кадастровый учет и государственную регистрацию недвижимости

Эта услуга понадобится при любых сделках с жильем или землей. Чтобы воспользоваться услугой в электронном виде — то есть зарегистрировать свое право собственности, не выходя из дома, нужна усиленная квалифицированная электронная подпись.

Сертификат электронной подписи (это то, что делает ее работоспособной) сейчас можно получить в удостоверяющем центре, созданном на базе Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Заявку можно подать через личный кабинет, а вот процедуру удостоверения личности необходимо пройти очно. Чтобы в период пандемии не создавать лишних очередей, организована предварительная запись на конкретное время.

2) Получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)

Выпиской из ЕГРН подтверждаются права на недвижимость. Обычному гражданину она нужна во всех тех ситуациях, когда раньше требовалось «бумажное» свидетельство о регистрации прав собственности на квартиру или «шесть соток».

Также выпиской подтверждается ряд сведений о том или ином объекте недвижимости. Например, его кадастровая стоимость, площадь, наличие или отсутствие обременений (то есть не находится ли квартира в залоге у банка или под арестом по решению суда).

Сведения из ЕГРН о конкретном объекте недвижимости может запросить как сам его собственник, так и любой другой гражданин (в этом случае перечень доступной информации будет уже). Другим гражданам это может пригодиться, если они, допустим, хотят эту квартиру купить и желают убедиться, что с ней все «чисто», а продавец предоставил правильную и свежую информацию и не подложные документы.

3) Навести справки о квартире, доме или участке

Сервисы «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме «online» и «Публичная кадастровая карта» доступны каждому — без каких-либо ключей доступа и абсолютно бесплатно. С их помощью можно узнать ряд открытых всем данных о любой недвижимости, сведения о которой занесены в ЕГРН. Эта информация носит справочный характер — чтобы получить юридически значимые сведения, надо заказывать выписку из ЕГРН.

Оба сервиса позволяют выяснить кадастровую стоимость того или иного объекта. А с помощью публичной кадастровой карты можно быстро получить и простейшую аналитику. Например, если вы хотите приобрести участок, карта поможет сориентироваться, какой в конкретном районе уровень кадастровой стоимости земли и домов и какие участки оцениваются дороже, а какие дешевле. Это позволит заранее прикинуть будущую налоговую нагрузку.

Нередко возникает вопрос, а безопасны ли такого рода электронные услуги?

Опасности чаще всего возникают, когда граждане пользуются так называемыми сайтами-двойниками Росреестра или услугами посреднических структур, которые предлагают через интернет «выписку из ЕГРН быстро» или «помощь в регистрации сделки без лишних документов» (не путать с официально работающими, и не только в онлайне, агентствами недвижимости).

В лучшем случае, вы просто получите нужную вам справку в те же сроки и за большую цену, чем если бы обратились в Росреестр напрямую. В худшем — в ней будут еще и содержаться недостоверные сведения. Нередко граждане сталкиваются с откровенными мошенниками. Встречались жалобы на сайты rrosreetr.ru или rosreestrr.ru (рассчитано на невнимательных граждан, которые не смотрят, что у них написано в строке ввода). Обратите внимание: настоящий портал Росреестра — это rosreestr.gov.ru.

ЧТО БУДЕТ ДОСТУПНО ЗАВТРА

В приоритетах ведомства – создание удобных электронных сервисов по принципу «одного окна». Например, со следующего года в трех регионах – Краснодарском и Пермской краях, Иркутской области – заработает в пилотном режиме национальный сервис «Земля просто». Его цель – максимально упростить для россиян выбор и покупку свободного земельного участка.

Сейчас приобретение подходящего участка для строительства своего дома или под фермерское хозяйство зачастую превращается в головоломку. Поиск земли по объявлениям нередко приводит к тому, что покупатель оказывается обманутым или по незнанию приобретает, скажем, под индивидуальное строительство участок, где возводить жилой дом нельзя.

Новый сервис будет работать примерно по той же схеме, по которой сейчас россияне могут выбрать и оформить «дальневосточный гектар», только с учетом уже выявленных в ходе дальневосточной программы нестыковок. Любой желающий россиянин сможет выбрать в режиме онлайн свободный участок и сразу же получить о нем всю необходимую для принятия решения информацию. В частности, можно будет даже рассчитать потенциальное изменение стоимости земли и прикинуть будущие налоги. Сервис ускорит и процесс регистрации прав на выбранный участок и постановку его на кадастровый учет. Сейчас на все процедуры, связанные с покупкой и оформлением земли, уходит порядка трех месяцев. С помощью сервиса «Земля просто» на этой уйдет 20 дней.

Оказание услуг, связанных с кадастровым учетом и регистрацией недвижимости, ускорится и упростится в связи с переходом всех российских регионов на федеральную государственную информационную систему Единый государственный реестр недвижимости (ФГИС ЕГРН).

«По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина работа по завершению перехода на единую централизованную систему была выполнена в максимально короткие сроки. Во взаимодействии с регионами с апреля текущего года к ФГИС ЕГРН были подключены крупнейшие по количеству сделок и объему данных субъекты РФ: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Свердловская область, Республика Крым, Севастополь и другие», – сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Нововведение позволит увеличить долю электронных сервисов ведомства, повысить удовлетворенность граждан, в полном объеме реализовать принцип экстерриториальности. Например, не покидая Москвы, зарегистрировать права на квартиру, купленную в Сочи или Ялте.

Комплексный подход к оптимизации внутренних процессов и реинжинирингу систем приведет Росреестр на качественно новый уровень оказания государственных услуг.

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