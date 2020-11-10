«Холодный ум против горячего сердца»: Почти 80% россиян хотят видеть начальником мужчину

Большинство россиян хотели бы видеть своим начальником мужчину. Фото: Shutterstock

Большинство россиян хотели бы видеть своим начальником мужчину. Таких, по данным исследования IFORS Researсh, которые приводит ТАСС, набралось аж 77% из всех опрошенных офисных работников. Обосновывали такое мнение участники опроса тем, что женщины более эмоциональны, с ними сложнее договориться. 75% отметили, что на результаты трудоустройства на аналогичные должности в одной и той же компании пол очень даже влияет. При этом большинство признали, что как работники и женщины, и мужчины одинаково эффективны.

То есть получается так: работаете вы эффективно, милые дамы, но делайте это где-нибудь на низовых должностях. В качестве начальниц вы не только руководству, но даже и сотрудникам не нравитесь. Что это, сексизм, сохраняющиеся по инерции застарелые убеждения или что-то в этом есть? А может, данные опроса не совсем корректны?

- Мне эти результаты кажутся понятными, - сообщила kp.ru руководитель проекта «Менедженариум», тренер-консультант, экс-директор розничной сети Ольга Гриценко. - Человеку комфортнее с тем, в чем он имеет опыт. В России не более 30% управленческих должностей занимают женщины. Чем выше должность и масштабнее бизнес – тем меньше женщин у руля, это данные исследования Deloitte «Женщины-CEO в России» 2020 г. У 70% сотрудников нет адекватного опыта работы в подчинении женщины, поэтому фактически они говорят, что под началом мужчины работать им привычнее, обосновывая это стереотипами об эмоциональности женщин.

По словам эксперта, женщины-руководители чаще приходят на консультации по управлению командой с вопросами про дистанцию с подчиненными и гиперконтроль. Они чаще затрудняются с тем, как наказывать подчиненных – склонны терпеть, терпеть, а потом срываются.

- Это все вопросы психологических границ – своих и чужих. В среднем женщинам труднее решать такие вопросы, и как следствие, труднее отстаивать свои амбиции, в том числе и по уровню вознаграждения, - считает Ольга Гриценко. - Поэтому женщины на управленческих должностях в России зарабатывают в среднем на 30% меньше, чем мужчины (то же исследование Deloitte). Отсюда впечатление, что гендерные различия влияют на результаты при трудоустройстве на аналогичные должности. Проблемы же сексизма в России стоят совсем не так остро как, например, в США – у нас был период в 70 лет, когда советские женщины трудились наравне с мужчинами и на укладке шпал, и в конструкторских бюро.

Для сохранения равенства и баланса приводим и мнение эксперта-мужчины.

- Не вижу никакого сексизма или привычки. Есть реальный опыт и факты, с которыми я работал сам. Мужчина-руководитель по своей природе более логичен и структурирован. Он в гораздо меньшей степени подвержен стрессу, страху, предубеждениям и эмоциям. У него есть план, по которому он движется. Когда руководитель-мужчина, редко конфликты и неудачи связываются с эмоциями, там всё больше будет о цифрах, выгодах, рисках, результатах и том, насколько его это устраивает или нет, - утверждает сооснователь компании "Наймикс", эксперт в области построения команд и бизнес-процессов Виктор Емец. -Женщина более эмоциональна. Это вовсе не говорит о том, что она работает хуже. Женщина-руководитель относится к своей ответственности серьёзнее, чем некоторые руководители-мужчины. Но сотрудникам из-за этого может быть сложнее. С большей ответственностью она испытывает больше стресса и может выпускать свои эмоции в коллектив, что будет сказываться на результатах. То, в чём сильны женщины – больше подойдёт для деятельности, связанной с процессами, а то, в чем сильны мужчины, для управленческой. Мужчина – холодный ум. Женщина – горячее сердце.

Интересно, что еще в 2015 году Financial Times публиковала результаты исследования, где Россию очень хвалили как мирового лидера по равноправию. Тогда примерно 40% высших управленческих постов в российских компаниях и ведомствах занимали женщины — таких успехов «слабый пол» не достиг ни в одной другой стране.

А вот после очередного кризиса 2014-2015 года что-то пошло не так. В 2018 году Росстат констатировал, что число дам, занимающих руководящие посты, за два года сократилось с 2139 тысяч до 1989 тысяч. Зато подросло количество женщин на более скромных позициях - обычных служащих и работниц в сфере обслуживания и торговли. Эксперты тогда объясняли так. В кризисных ситуациях возрастает спрос на руководящих работников, которые готовы тратить на работу личное время и не отвлекаются на дом и семью. Мужчины, как правило, - готовы. А вот женщины скорее уйдут на понижение, чем рискнут совсем оторваться от семейных дел. И тут уже сложнее отойти от стереотипов. Если мужчина, который 24 часа проводит на работе, воспринимается как данность, то женщина — скорее как «плохая жена» и «плохая мать». Не каждый мужчина согласится терпеть такую карьеристку-жену.