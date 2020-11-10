Большинство россиян предпочли бы видеть своим руководителем мужчину

Опрос: большинство сотрудников компаний в России предпочли бы видеть руководителем мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство сотрудников российских компаний предпочли бы видеть своим руководителем мужчину. Об этом свидетельствуют данные опроса тысячи офисных сотрудников, проведенного организацией IFORS Researсh во всех федеральных округах России.

Более 77 процентов респондентов отметили, что предпочитают работать под начальством мужчины, поскольку женщины более эмоциональным, с ними сложнее договориться. При этом 60 процентов опрошенных отметили, что и мужчины, и женщины одинаково эффективны при выполнении своих обязанностей.

Более половины опрошенных россиян заявили о влиянии гендерных различие при собеседовании для устройства на работу. 43 процента отметили, что наименьшее влияние гендер оказывает на уважение со стороны коллег, которые занимают такие же должности.

Важную роль при выборе места работы играет пол руководителя для 43% офисных сотрудников. При этом 59% респондентов заявили, что на рынке труда есть существенная разница в заработной плате между мужчинами и женщинами на аналогичных должностях: почти все полагают, что зарплата мужчин выше.

52% считают, что существуют барьеры, которые препятствуют развитию карьеры женщин. Основные из них: уход в декрет, сложность совмещения работы и личной жизнью, а также чисто «мужские» сферы работы.