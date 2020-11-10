Став президентом, Байден намерен прежде всего вернуть США в Парижское соглашение

В первый день своего пребывания в Белом доме избранный 46-м президентом США Джо Байден, намерен отменить ряд указов своего предшественника – Дональда Трампа. Фото: REUTERS

В первый день своего пребывания в Белом доме избранный 46-м президентом США Джо Байден, намерен отменить ряд указов своего предшественника – Дональда Трампа.

В первую очередь демократ Байден намерен вернуть США в Парижское соглашение по климату и во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

О намерении выйти из Парижского соглашения по климату Трамп уведомил мир еще в 2017 году. Он считал, что соглашение составлено не в пользу Америки и перераспределяет американские богатства в пользу других стран. К тому же выполнение условий соглашения могло повлечь сокращение рабочих мест в США.

Также Байден планирует вернуть Америку в ВОЗ, негласную войну которой объявил Трамп, обвинивший организацию в сокрытии данных о масштабах коронавируса, в бездействии в борьбе с пандемией и в зависимости от Китая.

Эти решения Трампа демократы осудили.

- Из ведущих ученых и врачей США будет сформирован консультативный совет по коронавирусу, - также пообещал Джо Байден. - Сейчас нужны смелые действия и силы для борьбы с пандемией.

Новый американский лидер пообещал также отменить снижение налогов, произведенное Трампом. В планах значатся еще и отмена запрета на поездки в Америку из ряда мусульманских государств, а также восстановление программы DACA, позволяющей детям нелегальных мигрантов, родившися или ввезенных в США в младенческом возрасте, оставаться в Америке на легальных основания.