Причина развода Ольги Кабо: 52-летняя актриса устала терпеть неверность супруга

Ольга Кабо не готова сейчас ничего объяснять. Фото: kabo_olga/Instagram

Актриса Ольга Кабо 11 лет прожила в браке с миллионером Николаем Разгуляевым. В 44 года родила от него сына Витю (от первого брака у артистки есть дочь Татьяна). И всегда рассказывала в интервью, что у них счастливая семья. Однако и эту пару настиг крах. Никулинский суд Москвы развел актрису и ее мужа 30 октября, в день, когда бизнесмен отмечал свое 60-летие.

«Ей давно надо было уйти»

- Сейчас Оля переживает. Она приняла трудное для себя, но взвешенное решение, - рассказала «КП» подруга актрисы. - Когда она вышла замуж за Николая, я поражалась, как они уживутся: такие разные. Этот брак полностью держался на Ольге. Она прекрасная хозяйка, красивая женщина, которая способна окружить мужчину вниманием, теплом, заботой. Ольга по-настоящему работала над сохранением брака, следила за собой, снималась, продолжала восхищать своих поклонников. Считаю, она была идеальной женой.

Ее муж Разгуляев хоть на публике и говорил о любви, но давно вел себя довольно свободно, позволяя флирт, а то и больше. Ольга - интеллигентный человек, утонченная, изысканная. А он - этакий ух, разгуляй-парень! Оля по натуре неконфликтный человек, мягкий. Она не устраивала мужу скандалов, во всем с ним старалась соглашаться. Он достаточно авторитарный человек, любит, чтобы все было по его. Да, позволял себе интрижки на стороне, это вообще для нас не секрет. Она прощала. Возможно, терпела ради сына, ради семьи. Но любому терпению приходит конец. Я давно считала, что с ним надо разводиться. И рада, что Оля наконец-то все серьезно решила.

До Разгуляева у нее был очень эмоциональный роман с Николаем Караченцовым. Если бы не ДТП, в которое он попал, возможно, она бы была с ним. Трагедию Караченцова она сильно переживала. Но нашла силы жить дальше. Заменила потерю другим Николаем. Замена некачественная. Но это тоже жизненный опыт.

Николай Разгуляев гордился своим статусом мужа звезды. Но все равно позволял себе интрижки на стороне. Фото: Anatoly LOMOHOV/Global Look Press

Целовался с другими

- Развод Кабо меня поразил - я думала, она уже к нему привыкла и никогда не разведется, - рассказала певица Наталья Штурм. - Я видела их вместе в компании, где были другие женщины. С каждой актрисой, которая приходила, он целовался в губы, они сидели у него на коленях. При этом рядом находилась сама Кабо и реагировала на все как само собой разумеющееся. Он такой, что называется, «из лихих 90-х», по виду своему, манерам, эта любовь к актрисам… Как у нас шутили, в ситуации с Кабо он «женился на телевизоре». В общем, я не знаю, как она выдержала 11 лет. Но выдержала, и странно, что она не особо выгодно развелась - осталась с одной квартирой. Загородный дом ей тоже не мешало бы оставить. Все-таки она ребенка от него родила.

- Вопрос о разводе был вопросом времени. Я знал, что этим все закончится, - сообщил «КП» приятель Разгуляева. - Николай имеет свою личную жизнь. Я его давно знаю, у него много понтов, любит развлечения, не прочь пустить пыль в глаза. Сколько раз звал в баню. Всегда там выпивка, девочки. Я не любитель таких шумных компаний, а Николай соответствует своей фамилии. Мог не прийти домой ночевать. И не заморачивался. Говорил, что супруга у него понимающая. Женой гордился, хвалился, говорил про нее: звезда! Признавался, что ничего серьезного на стороне у него нет, так, чисто чтобы отдохнуть. Мне казалось, Кабо он любил, относился к ней серьезно. Разводиться он точно не собирался. Но последний год-два женщин менял как перчатки. И всегда бравировал любовными победами. Помню, рассказывал в компании, как в туалете одного дорогого ресторана вступил в связь с довольно известной актрисой. Та была не против. Не знаю, было такое по правде или он прихвастнул, чтобы покрасоваться. Но вот в итоге доигрался, что жена подала на развод. Я ему позвонил, но он отключил мобильный. Говорят, куда-то уехал. Думаю, для него это удар - получить развод на день рождения!

У Ольги есть дочь Татьяна от первого брака. Сына Витю актриса родила от Разгуляева. Фото: kabo_olga/Instagram

«Не надо мне сочувствовать»

Звоню Ольге Кабо. Актриса берет себя в руки и старается говорить спокойно, хотя в голосе слышны слезы:

- Да, я развелась. Все вопросы к моему адвокату. Я пока не готова назвать причину развода.

- Говорят, муж вам изменял?

- О господи! Не готова сейчас ничего объяснять. Не надо мне сочувствовать по поводу развода. Я приняла решение. Все нормально, - актриса поспешила закончить разговор.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«У нас с Колей нет запретов»

Несколько лет назад я общалась с Кабо на тему материнства. Актриса с большой любовью говорила о семье - о детях и муже.

- Я родила Танечку в 30 лет, уже достаточно сознательный возраст, - рассказывала Ольга. - Но все равно в первый раз было немного страшновато. С рождением сына я стала опытнее, но моложе. У меня будто открылись какие-то чакры, я полна энергии. Кроме того, он объединил всех нас. Мы с мужем очень хотели ребенка, но не торопили события. И через 3 года родился наш сын Виктор Николаевич.

- Ваш муж не предпринимал попытки усадить вас дома?

- Наши отношения с Николаем не строятся на запретах. Муж с пониманием относится к моим гастролям и отъездам на киносъемки.

- Стараетесь вовлечь детей в светскую жизнь или ограждаете?

- Конечно, они вовлечены, это неизбежно при моей профессии. Таня окончила Академию хореографии при Большом театре. Временами ей приходится непросто, но она не сдается.

- Возникают ли размолвки с мужем по поводу воспитания сына?

- У нас разделение: я - добрая и нежная, а Николай - строгий и справедливый. Мы всегда пытаемся найти золотую середину.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Адвокат Кабо Татьяна Стукалова: Супруги давно не живут вместе

Интересы Кабо в суде представляла известный адвокат Татьяна Стукалова, защищавшая ранее футболистов Мамаева и Кокорина.

- Инициатором развода действительно была моя клиентка, - рассказала «КП» Татьяна Стукалова. - Брак расторгнут, но решение суда еще не вступило в законную силу. И мы еще не знаем, что будет делать другая сторона - будет Разгуляев обжаловать развод или нет.

- Говорят, Ольга обижена: дом стоимостью 40 миллионов рублей после развода достался мужу, а не ей.

- Это все придумано. Дом здесь абсолютно ни при чем. Он не принадлежит ни Ольге, ни ее бывшему супругу. Вопрос стоял о расторжении брака. Брак расторгнут. Квартира признана личной собственностью Ольги Кабо.

- То есть загородный дом они арендовали?

- Вы журналисты, вы и выясняйте.

- А кто в суде представлял Разгуляева?

- У Разгуляева не было адвокатов, он сам себя защищал. Вел себя абсолютно корректно.

- Он не настаивал, чтобы сын остался с ним?

- Нет. Вопрос о ребенке вообще не стоял (сын остался с Ольгой Кабо. - Ред.).

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