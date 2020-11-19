Сестра Элины Быстрицкой: В Москве орудует целая банда, обворовывающая пожилых артистов

Сестра Элины Быстрицкой София Шегельман живет в Израиле. Фото: Личный архив

На могиле народной артистки Элины Быстрицкой на Новодевичьем кладбище установлен памятник. Мы поговорили с сестрой актрисы Софией Шегельман, по заказу которой выполнен памятник. И обсудили с ней еще одну тему - скандал вокруг имущества Баталовых. Эта история очень напоминает мошенническую схему, которая фигурирует в уголовном деле о похищении ценностей Быстрицкой.

Встреча на похоронах

Напомним, в мошенничестве с имуществом Баталовых подозревают семейную пару - юриста Михаила Цивина и его супругу, актрису Наталью Дрожжину. По версии СК, они переписали на себя имущество вдовы Алексея Баталова Гитаны и их дочери Марии (инвалида с детства, страдающей ДЦП). По словам Софии Шегельман, ее сестру Элину незадолго до смерти (артистка ушла из жизни 26 апреля 2019 года) обчистили по такой же схеме. Следствие установило, что Ксения Рубцова (бывший директор Людмилы Зыкиной, а после и Быстрицкой) мастерски втерлась в доверие к актрисе. Факт мошенничества был установлен, суд вынес решение: лишить Рубцову свободы на 3,5 года.

Цивин и Дрожжина тоже стали доверенными людьми вдовы Баталова. А что случилось дальше - в этом теперь разбирается следствие.

- О Цивине и Дрожжиной я раньше ничего не знала, - рассказала «КП» София Шегельман. - В день похорон на кладбище они подошли ко мне. Дрожжина дала свою визитку и настойчиво предлагала обращаться к ней по любому вопросу, поскольку, с ее слов, она возглавляет актерскую Гильдию (факт участия Дрожжиной в управлении Гильдией актеров кино, как и ее звание заслуженной артистки публично опровергла руководитель Гильдии Валерия Гущина. - Ред.). Ее супруг стоял рядом. Обращаться к ним за помощью я не стала. И даже не вспоминала о них до недавнего времени - пока не увидела по телевизору в разрезе истории ограбления Баталовых. Связаны ли Цивин и Дрожжина с Ксений Рубцовой, отбывающей сейчас наказание, мне достоверно неизвестно. Но я это допускаю. Проходимцы находят друг друга с легкостью.

- Вас обвиняли в убийстве сестры...

- Публично оболгать другого - известный способ отвлечения общественного внимания. Цивин и Дрожжина рассказывают, что заботились о Баталовых как о родных. Рубцова также не стеснялась на телевидении вещать о своей любви к Быстрицкой. А я помню, сколько раз сестра мне объясняла, что ловила Ксению на вранье. Я принималась убеждать Элину: «У всех людей свои недостатки, однако Ксения все-таки рядом и помогает, прости ее и помиритесь». До сих пор корю себя за это. Ведь когда стало известно о похищенных со счета сестры деньгах (речь о сумме в 35 миллионов рублей) и что снимала эти деньги именно Ксения, Элина очень жестко и с укором сказала мне: «Вот видишь! Я тебе говорила, что она врет! Оказывается, еще и ворует!»

Перед смертью у народной артистки СССР со счетов пропали 35 млн рублей. Фото: Anatoly LOMOKHOV/GLOBAL LOOK PRESS

Вынесли из дома даже сковородки

- При двух круглосуточных сиделках моя сестра постоянно падала, набивала синяки на лице и на теле, - продолжает София Шегельман. - Я застала ее в жутком состоянии, когда прилетела из Израиля. Рубцова каждый раз заверяла по телефону, что у Элины все хорошо. Ксения и приставила к ней этих самых сиделок - одна ее знакомая, а другая родственница. Они кормили сестру негодными продуктами, добавляли к лекарствам препарат, от которого человек впадает в забытье. Элина месяцами лежала немытая. За это время они вынесли из дому все, что могли: от денег до сковородок.

Баталовым могла быть уготована такая же участь. Счастье, что они вовремя заподозрили неладное и начали бить во все колокола. У сестры моей, к сожалению, на это уже не было сил. Если бы не вся эта история с ограблением, с сиделками, она - я убеждена - была бы с нами и поныне.

Ограбившая Быстрицкую Ксения Рубцова получила 3,5 года. Фото: Первый канал

Бриллианты Зыкиной

- Рубцова ведь засветилась и в скандальной истории с пропажей бриллиантов Людмилы Зыкиной, - вспоминает сестра Быстрицкой. - Ксения работала у Зыкиной и была подругой помощницы певицы Татьяны Свинковой, которая вывезла после смерти певицы ее личные вещи и драгоценности на свою дачу.

У Людмилы Зыкиной в последние годы жизни, как и у моей сестры Элины, отказали ноги, и она почти все время спала. А потом пропали бриллианты. Между прочим, я видела на Рубцовой украшение, до боли напоминающее драгоценность Людмилы Георгиевны, с которой я общалась (часть украденных у Зыкиной вещей так и не были найдены. - Ред.).

Хочется, чтобы люди не оказывались беспомощными перед многоликой мафией мошенников. В том, что это именно мафия, я не сомневаюсь!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следующими должны были стать Пахмутова и Добронравов?

До того, как угодить в колонию за мошенничество, Ксения Рубцова выставляла на своей странице в Инстаграме фото с Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым, которых она обхаживала. Супруги владеют коллекцией антиквариата и вообще, как говорится, у них есть что прикарманить.

- Следующей мишенью мошенников, по нашей информации, были композитор Пахмутова и поэт Добронравов, - рассказала «КП» Наталия Смирнова, юрист, правозащитник, оказывающая помощь жертвам «черных риэлторов». - Чаще всего за «одиночками» стоит ОПГ (организованная преступная группировка): одни выявляют будущую жертву, вторые собирают информацию, третьи втираются в доверие, «специализация» у каждого своя. Есть методы открытые, наглые. Например, на днях обратилась бабушка - приехали дальние родственники, она открыла дверь. Ее избили, заставили подписать договор дарения на квартиру, в противном случае грозились сдать в сумасшедший дом. Она подписала, теперь через суд будем оспаривать.

В отношении популярных персон действуют не столь нагло, но тоже в общем по единой схеме. Обратите внимание - Рубцова познакомилась с Быстрицкой на поминках. Семейная пара Цивин - Дрожжина также являются завсегдатаями скорбных церемоний… Информацию о пожилых одиноких людях сливают за деньги собесы, поликлиники и другие уважаемые учреждения.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Как распознать мошенников

1. Услужливые. Часто прикрываются Богом. София Шегельман нередко слышала от «доброго ангела» Ксении, как она себя называла: «Мы - христиане, должны помогать друг другу».

2. Отрезают от пожилого человека все прежнее окружение. Навязывают свое общество.

3. Физическое воздействие на жертву. Возможно, медикаментозное - подсыпают в еду или дают под видом лекарств снотворное либо препараты, подавляющие волю. Часто выгодные мошенникам документы, например, завещания и дарственные, подписываются в моменты воздействия этих веществ.

4. «Переключенное внимание». Попытки внушить обществу, что жертва - не в себе.

5. Серийность. Обычно у мошенников богатая биография на факты обмана, и за ними числятся десятки квартир.

КСТАТИ

На памятник актрисы нанесли QR-код

Памятник Быстрицкой, как нам рассказал автор монумента, скульптор Микаэль Согоян, - скульптура высотой 2 метра 30 см из белого мрамора. Именно из белого - так как Элина Авраамовна была очень светлым человеком. В ее руках театральная маска, рядом - вертикально стоящий камень, на нем выбито: «Элина Быстрицкая» и даты рождения и кончины. Никакого намека на «Тихий Дон» - скульптор сознательно ушел от детализации. На основании памятника размещен QR-код: если направить на него телефон, откроется интернет-страница с биографической справкой актрисы.

- Подобного на других могилах я не видел, - подчеркивает Микаэль. - Предложил я - София Авраамовна согласилась. Все-таки Новодевичье посещает много туристов, пусть знают больше о величайшей актрисе нашего времени.

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