Сестра Быстрицкой впервые рассказала про завещание актрисы: "Все имущество она оставила мне"

Вчера, на 40-ой день после смерти народной артистки СССР, в Пресненском суде закончилась тяжба между ее бывшим концертным директором Ксенией Рубцовой и Софией Шегельман, младшей сестрой актрисы. Суть гражданского иска в необоснованном обогащении, которое якобы имело место.

По версии Ксении Рубцовой, 82-летняя София Шегельман получала от нее денежные переводы. За несколько лет набежало около 10 тысяч долларов, а может, и больше. Теперь эти деньги Ксения просит вернуть. Но, увы, ее представитель так и не смогла предъявить доказательства этой версии: ни договор займа, ни долговые расписки. А в суде словам не верят, нужен документ. Хотя деньги на счет Софии Авраамовны действительно регулярно поступали (она живет с семьей в Израиле). И немалые. Но это были деньги Быстрицкой, которыми она щедро делилась с сестрой, а не Рубцовой. В итоге, Ксении в иске отказали.

СОФИЯ АВРААМОВНА ДОВОЛЬНА

Противостояние между Шегельман и Рубцовой объясняется тем, что еще минувшей осенью София Авраамовна написала заявление в полицию. Со счетов ее сестры пропали 38 миллиона рублей. По банковским выпискам видно, что деньги снимала директор - Ксения Рубцова, у которой была доверенность от Быстрицкой. После этого на Ксению завели уголовное дело. Ее обвиняют в хищении этих денег. Сейчас заканчивается предварительное расследование. А вчерашнее заседание было по гражданскому иску, которая в ответ на обвинения Шегельман направила против нее Рубцова. София Авраамовна выиграла этот суд.

- Я довольна результатом, справедливость восторжествовала, - прокомментировала София Авраамовна. - Самый мощный стимул к успеху — это отсутствие альтернативы. За свое честное имя я буду бороться до конца. Мне немного стыдно, что приходилось так часто обращаться за помощью к сестре. Но с другой стороны, мы — родные люди. Самые близкие.

- Элина Авраамовна оставила завещание?

- Завещание было составлено еще в 2006 году. Задолго до того, как Рубцова стала работать с сестрой. Завещание составлено на мое имя.

- Квартира Элины Авраамовны в Леонтьевском переулке тоже должна отойти вам?

- И квартира, и все остальное имущество. Но это случится только через полгода.

- Представитель Ксении Рубцовой сообщила в суде, что существует некий запрос в Следственный комитет РФ лично Александру Бастрыкину на эксгумацию тела Элины Быстрицкой. Мол, непонятно, отчего она умерла. Вы что-то про этот запрос слышали?

- Меня это сообщение шокировало. Надеюсь, такой гадости с моей сестрой не проделают. Она прожила красивую жизнь. В последние дни у ее постели находилась я.

В ДОМЕ АКТРИСЫ СЕЙЧАС ДЕТСКИЙ САД

- Представитель Рубцовой Маргарита Гаврилова рассказала, что дом в Вильнюсе, который в 2010 году был куплен главным образом на деньги Быстрицкой (более 400 квадратных метров с участком земли стоили около 200 тысяч долларов), вы сдаете в аренду вот уже нескольких лет? За 800 евро в месяц…

- Действительно я получаю арендную плату за дом. Там сейчас детский садик. Дом-то большой. Мы его покупали, чтобы в нем собиралась вся наша семья. У нас есть дальние родственники, троюродные и другие всякие… Несколько лет назад сестра попросила переписать ее часть дома на меня (на Быстрицкую было оформлено более 2/3 части, на Софию Авраамовну и ее мужа – 1/3 – Ред.). Она уже не могла приезжать в Вильнюс, физически было тяжело. Но она не хотела, чтобы дом ушел к кому-то постороннему (непонятно, правда, как это возможно, если все имущество Быстрицкая завещала сестре - Ред). Она попросила переписать свою часть на меня. Ну а мы переписали на мужа моей внучки.

- У вас есть еще младшая сестра - Анна Авраамовна, которая живет на Украине. По закону она тоже наследница, как и вы.

- Аня нам родная сестра только по отцу. Мамы у нас разные. Юридически она не является наследницей. Кроме того, она просила меня не впутывать ее в эту историю. Разумеется, при разделе наследства, Аня не будет забыта. У нас хорошие отношения.

- Два года назад Быстрицкая отправила на операцию вашему сыну 127 тысяч долларов. Ваши оппоненты сказали, что Петр Шегельман страдает «извечной русской болезнью». Как это ни странно. Видимо, речь идет о пьянстве.

- Эти люди про моего сына сказали гадость. Петя был ликвидатором в Чернобыле. Он действительно не очень здоров. Ему делали операцию на руке, но он работает.

Моя сестра прожила честную, красивую, яркую жизнь. Я прожила жизнь обычного человека. И ни она, ни я ни в какой гнусности не были замечены. И вот теперь нам обеим отравили финал. Обидно и оскорбительно.

БЫСТРИЦКАЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ДЕНЕГ МИРОНОВА

Любопытно, что на суд пришло немало интересных свидетелей, например, внучка маршала Победы Ивана Степановича Конева, которая была знакома с Быстрицкой – отдыхали вместе в правительственном санатории «Барвиха». Или певица Светлана Дятел (оказывается, это ее сценический псевдоним, никакая она не Дятел, а Терлоева), - ученица Людмилы Зыкиной, солистка ее ансамбля, которая много лет дружит с Рубцовой. Свидетели сообщили немало интересных деталей и подробностей о звезде «Тихого Дона», которая демонстрировала характер казачки не только в кино, но и в жизни.

Давняя знакомая Быстрицкой журналистка Галина Тюрина рассказала вот какой эпизод. Несколько лет назад Галина Поликарповна работала у Председателя Совета Федерации (на тот момент), руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Она помогала формировать совет по культурной политики. Сергей Михайлович поручил выяснить, кому из актеров-ветеранов нужна помощь. Чуть ли не из личных денег собирался доплачивать. Вспомнил он и про Быстрицкую: актриса в возрасте, в кино давно не снимается, наверное, нуждается. Тюрина передала Быстрицкой предложение Миронова о доплате к пенсии. На что та ей ответила: «Какой оклад у Миронова?». Тюрина назвала сумму. «Передайте Сергею Михайловичу, что мой ежемесячный доход не меньший, чем у него - сказала Элина Авраамовна. – Я сама могу делать доплаты нуждающимся». И это была правда. У Быстрицкой сохранилась зарплата актрисы высшей категории, которую продолжал платить Малый театр, хотя она уже не выходила на сцену. У нее была пенсия народной артистки СССР. Она пела в концертах, которые организовывала Рубцова. Неудивительно, что, как мы теперь знаем, она регулярно отправляла матпомощь сестре. Давала деньги на покупку и обустройство того самого дома в Вильнюсе, где сейчас с легкой руки Софии Авраамовны обретается детский садик. Кстати, Литва была выбрана для летнего отдыха неслучайно. Быстрицкие там жили после войны, там же похоронены родители Элины и Софии Авраамовны. Кроме того, актриса купила младшей сестре квартиру в центре Москвы, чтобы той было где останавливаться, когда она приезжала в гости из Израиля. Но предприимчивая София Авраамовна эту квартиру, как говорят, довольно быстро продала.

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