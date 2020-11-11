Алексей Миранчук: «Увидел брата и стало легче и спокойнее»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В соцсетях сборной России один из главных хитов – совместное фото двух братьев-близнецов Алексея и Антона Миранчуков. Они встретились впервые с тех пор, как Алексей уехал в итальянскую Серию А. Потом была травма, период адаптации, и только сейчас «итальянский» брат добрался в Москву и сборную России.

В отсутствии Артема Дзюбы и Александра Головина многие надежды в атаке сборной России связаны именно с Алексеем Миранчуком. Пусть тренеры в «Аталанте» не часто выпускают его на поле. Зато за выделенные ему минуты Алексей забил уже два гола.

«Скучал по всем. Единственное, по чему не скучал – это по погоде. Очень холодно и приходится подстраиваться. Ребята все знакомые, но много молодых, много новой крови и энергии», - прокомментировал Миарчнук свое возвращение в сборную России пресс-службе национальной команды. Но встреча с братом была, видимо, самой важной. «С Антоном всегда общались, всегда были на связи. Но когда увидел рядом брата, стало легче и спокойнее», - признался Алексей.

Игроки сборной России Алексей и Антон Миранчуки (слева направо). Фото: Антон Метцель/ТАСС

Также полузащитник «Аталанты» рассказал, как проходит адаптация в Италии. «Чувствую себя комфортно в Италии. Адаптация подходит к концу, с ребятами общаюсь хорошо, требования тренера начинаю понимать полностью. Город небольшой, ничего не отвлекает и я сосредоточен только на работе. А в плане тренировок бросилась в глаза высокая интенсивность. Пришлось привыкать. Голы помогают в этом. Футбол – это все-таки статистика. Когда ты отличаешься, это дает уверенность и силу. Без голов нет побед, нет уверенности в себе», - рассказал Миранчук.

Но в то же время приходится адаптироваться не только к футболу, но и к итальянскому стилю жизни. «Единственное, к чему тяжело привыкнуть – к неторопливому темпу их жизни. В Москве все быстро, все куда-то торопятся. А там люди возрастные, они никуда особо не торопятся, видимо, все уже успели. Особенно чувствуется на дороге. Бывало я кипел – стоят долго на светофоре, не туда поворачивают», - признался Алексей.

И к тому же полузащитник сборной России поблагодарил болельщиков. «Понял, что реально много людей, которые переживают за меня и поддерживают. Даже не знал, что так много. Видел разные комментарии и разные слова, но в целом видел от людей много хорошего, и это приводит меня к мысли, что мне надо много работать, чтобы оправдывать их ожидания», - заявил Алексей Миранчук.