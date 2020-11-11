Женщины часто орут на детей, потому что злятся на мужа

Наталья Ремиш с детьми Фото: Личный архив героя публикации

Интересную ремарку оставил как-то на полях конспекта своей речи Уинстон Черчилль. «Довод слабоват – надо кричать!» - считал политик. Но есть еще одна мудрость, которая гласит: «кричит тот, кого не слушают». Крик как возможность внушить что-то ребенку, как способ общения – допустимо ли это? Об этом радиоведущей Татьяне Гордеевой в программе #ТыЭтоЯ на «Авторадио» рассказала Наталья Ремиш, писатель, сценарист, журналист, автор книги «Чтобы дети не терялись».

Татьяна Гордеева: Наталья, здравствуйте! Я могу долго еще перечислять, автором каких проектов Вы являетесь. Главное – нацеленность этих проектов на то, чтобы дети и родители научились говорить на одном языке. Если говорить о теме нашей программы – крик между детьми и родителями, когда мы повышаем на них голос, или они в ответ – вы, как мама, можете сказать, что на детей возможно не кричать никогда?

Наталья Ремиш: нет! Потому что мы люди, у нас есть система внутри, которая работает и отвечает на стресс. И когда у нас включается стресс – эта система срабатывает разными путями, в частности, один из самых распространенных - это система «бей». Справиться с ней очень сложно, это физиология с тех давних времен, когда люди ещё на мамонтов охотились, и она до сих пор у нас работает.

Наталья Ремиш Фото: Личный архив

Татьяна Гордеева: а расскажите на своем примере. Наверное, на совсем маленькую дочку вы вряд ли повышаете голос…

Наталья Ремиш: моей младшей дочери 10 месяцев, и я не вижу смысла кричать на нее. Но у меня был момент, когда она не могла заснуть на протяжении трех часов. Я уже издавала какой-то крик нечеловеческий, природный, мне было настолько плохо, и я так хотела спать! ... Ужасно себя за это виню, потому что конечно же, дети при крике родителей пугаются.

Была еще интересная история, у меня двое детей своих - 5 лет и 10 месяцев, и у нас есть старшие дети, они для меня приемные, 22 года и 17. И 17-летняя дочь лет пять назад впервые мне сказала – да, ты ведешь себя агрессивно. А я не могла в это поверить – как же так, я же одуванчик?

Она мне показала – ты вот так вот кулачки сжала, когда разговаривала. И я, видимо, непроизвольно, в какой-то момент стресса или интенсивного разговора, сжала их. Конечно, я не собиралась никого бить, но любой ребенок считывает это как агрессию в свой адрес. И первое, что включается у него в голове – ответ на вопрос, что испытывает ребенок и какой смысл в крике – это инстинкт самосохранения, инстинкт самозащиты. И у него включается блок на все, что вы говорите. Донести свою мысль до него в этот момент – например, выкидывать мусор, если ты обещала, или разобрать свои вещи в стирку, она этого не слышит. У нее в голове – аларм, паника, надо бежать спасаться.

Татьяна Гордеева: в любом случае мы обращаемся к родителям и тут нужно над собой работать, у меня тоже такое бывает – либо усталость, как-то не так спланировала день, а тут еще какой-нибудь сюрприз преподнес ребенок. То есть, это система работы над собой или мы вовлекаем в это еще и ребенка?

Наталья Ремиш: работать нужно над осознанностью. Но я немного боюсь этих слов – осознанность, ресурс… Скажу проще. Я одно время для себя такую штуку решила: я детей не бью, это для меня табу. А почему же я могу тогда кричать на детей? Могу ли я и это табуировать тоже? Окей, я постараюсь, но это будет сложно. И тогда вопрос – а что мне тогда делать со своим гневом? И тут очень важно самой себе задавать вопрос, или самому себе – откуда появилась эта агрессия? Женщины часто орут на детей, потому что злятся на мужа, что он что-то не доделал или бросил меня одну ребенка укладывать. А в голове крутится – а почему снова я тут на три часа в комнате? А он там что – сериал опять смотрит?

Например, в моем случае есть 17-летняя дочь, и я вижу, что спустя три дня мусорный пакет все еще стоит на том же месте, хотя она говорила, что все, я иду в школу и его прямо сейчас забираю – у меня в этот момент такая волна злости! И я говорю себе – так, Наташ, давай-ка успокойся, и ты эту проблему решишь. Решается просто, этот прием работает с подростками, но и с малышами тоже: юмор. Пошутить так, чтобы она точно не забыла про этот мусор.

У нас автоматизированный дом, и напоминания – что, например, стиральная машинка закончила стирку - приходят в телеграм-чат. И он напоминал ей – тебе нужно повесить белье. Что она сделала? Просто отключила уведомления. И тогда мой муж придумал смешные фразы, на которые она стала реагировать. Например – «кажется, начался процесс гниения и этот запах скоро проникнет к тебе в комнату!» И это действует на нее совершенно по–другому.

Программа #тыЭтоЯ выходит в рамках стартовавшего 24 октября 2020 года одноименного проекта #ТыЭтоЯ – для родителей, которые хотят стать лучше. Цель проекта – рассказать современным родителям о секретах успешного воспитания детей и помочь родителям и детям выстроить здоровые отношения внутри семьи. Проект запущен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации совместно со стратегическим партнёром, порталом «Я-родитель» и радиостанцией «Авторадио».

Программа #тыЭтоЯ выходит каждые выходные, по субботам и воскресеньям в 22.00. Записи всех эфиров программ #тыЭтоЯ также доступны на сайте портала «Я-Родитель» и проекта #тыЭтоЯ.

Обложка книги Натальи Ремиш

О книге Н. Ремиш «Чтобы дети не терялись».

Наталья Ремиш, детский писатель, автор проектов «Просто о важном. Про Миру и Гошу» и мама троих детей советует прочитать эту книгу вместе с малышами и обсудить: как надо себя вести, если с тобой разговаривают на улице взрослые люди, что делать, если ты потерялся, как отвечать, когда тебя просят о помощи незнакомцы, у кого можно просить о помощи, когда ты остался один, почему важно уметь говорить “нет”. И многое другое. Безопасность - это не только “не отходи от мамы”. Это то, как надо вести себя, если оказался один.

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