«Вцепился в наследство, которое ему по справедливости не принадлежит»: итоги суда внучки Людмилы Гурченко с отцом за имущество актрисы

Елена Королева (справа) - внучка знаменитой Людмилы Гурченко Фото: Личный архив

Людмиле Марковне Гурченко 12 ноября 2020 года исполнилось бы 85 лет. Накануне состоялся суд, на котором отстаивали права единственной внучки народной артистки на наследство Людмилы Марковны. Елена Королева судится со своим отцом (близкие семьи называют его «нелюбимым зятем Гурченко») из-за имущества семьи. Договориться в досудебном порядке Елене с отцом не удалось, поэтому женщина начала борьбу за то, чтобы наследство актрисы осталось у ее прямых наследников. Стоимость двух квартир и дома, которые достались внучке Гурченко по наследству от мамы, составляет 24 млн. 960 тыс. руб.

После смерти Людмилы Гурченко имущество унаследовала единственная дочь артистки Мария Королева. После скоропостижной смерти Марии три года назад от сердечного приступа наследство разделили пополам между ее дочерью Еленой Королевой и мужем Александром Королевым. Такой раздел случился, так как Мария Королева не успела составить завещания, хотя всю свою жизнь посвятила дочке и внучке. Теперь Елена Королева вынуждена бороться за имущество бабушки с родным отцом.

36-летняя Елена Королева одна поднимает 12-летнюю дочь Таисию и планирует открыть музей на даче Людмилы Марковны. В этом загородном доме до сих пор хранятся ее вещи, цела и мебель артистки, подарки внучке и дочке. Эта дача и земельный участок в Наро-Фоминском районе, деревне Глаголево приобретались на гонорары Людмилы Гурченко. В наследство дочки Гурченко вошли также две квартиры в Москве, одна из которых принадлежала родителям Людмилы Марковны. После смерти Марии Королевой ее дочь Елена пыталась договориться с родным отцом о разделе имущества, предлагая ему одну из квартир. Однако он настоял на разделе всего имущества знаменитой семьи в равных долях.

Елена Королева возмущена поведением отца: «Вцепился в наследство, которое ему чисто по-человечески, по справедливости не принадлежит». Женщина мечтает сделать ремонт в квартире, из которой не хочет съезжать ее отец.

Как рассказала внучка актрисы Елена Королева kp.ru, у ее отца появилась женщина: «У папы есть любовница из нашего подъезда, которая и ставит палки в колеса. Она не дала нам договориться».

Тогда женщина обратилась за помощью к адвокату, начались суды. Выяснилось, что у Александра Королева на момент смерти жены в собственности числятся еще три квартиры в столице. Две достались ему по наследству, а одна приобретена в том числе на средства, нажитые в браке с дочкой Людмилы Гурченко – звезда помогала семье. Об этом имуществе Лена даже не знала. Поэтому теперь Елена Королева требует долю от имущества отца, а также претендует на часть денежных вкладов, имеющихся на момент смерти ее мамы. Оказалось, что отец Елены Королевой весьма состоятельный человек.

О результатах судебного заседания kp.ru рассказала адвокат внучки Гурченко Ольга Бирючева: «Состоялось заседание апелляционной инстанции. Результат следующий: дело в части заявленных исковых требований о включении доли в денежных вкладах ответчика Королева Александра Юрьевича направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В части включения в наследственную массу объектов недвижимости вступило в силу решение суда об отказе в иске. В этой части мы собираемся направлять кассационную жалобу».

Так что борьба за наследство Людмилы Гурченко ее внучки Елены Королевой с собственным отцом продолжается.

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