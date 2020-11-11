«Соседи посоветовали отличного мастера»: Появились жуткие подробности убийства доцента РЭУ и ее матери

В двухэтажном доме нашли тела замдекана РЭУ имени Плеханова Виктории Борковской и ее пожилой матери. Фото: Личный архив героя публикации

Сегодня, в среду, 11 ноября, в Солнечногорском районном суде изберут меру пресечения Жасуржону Усмонову. Следствие настаивает на заключении 24-летнего уроженца Таджикистана под стражу, минимум на два месяца.

Напомним как развивались события. В ночь с 7 на 8 ноября Усмонов проник в коттедж 44-летней Виктории Борковской, доцента РЭУ имени Плеханова, расположенный в Подмосковном Солнечногорске. В этот момент помимо женщины в доме была ее мать-пенсионерка и шестилетняя дочка. Женщин разбудил шум, и они застали Усмонова в зале, роющимся в ящиках. Он требовал деньги, а потом словно озверел и накинулся на женщин с ножом. Виктория и ее мать погибли на месте, а вот шестилетней девочке, несмотря на два ножевых ранения в шею и грудь, удалось выжить. Это она сумела позвонить друзьям семьи, которые вызвали полицию и скорую. .Усмонова удалось задержать спустя несколько суток, 10 ноября. Все это время мужчина прятался в недостроенном доме в соседнем Дмитровском районе Подмосковья.

В двойном убийстве подозревают уроженца Таджикистана Фото: СОЦСЕТИ

- Свою вину признаю, - первое что он заявил, когда на запястьях защелкнулись наручники.

Мотив для убийства банальный — деньги. Как удалось выяснить kp.ru, в доме доцента Усмонов работал с августа этого года. За это время он успел починить мансарду и лестницу, ведущую на второй этаж. По его версии, хозяйка дома не доплатила за работы 20 000 рублей. За своими, как ему казалось честно заработанными, в ту ночь он и пробрался в дом. Негодяй отлично знал: внутри только женщины: заступиться за них некому. Виктория воспитывала дочку одна, а ее отец в это время был в больнице с диагнозом коронавирус.

- Но допросе он пояснил, что изначально не планировал убийство и что его интересовали только деньги. По его словам, произошел некий конфликт, после которого он схватится за нож, - прокомментировала Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Правда, уже сейчас понятно, что обвиняемый лукавит. Из дома убитой он прихватил гораздо большую сумму. Какую, пока не называют в интересах следствия.

Но как вообще преподаватель познакомилась со строителем из Таджикистана. Оказалось, мастера на все руки ей посоветовали соседи. Почти два года Усмонов подрабатывал в частном секторе Солнечногорска: кому газон подстричь, кому с ремонтом подсобить. Соседи погибшей Виктории до сих пор не верят, что мужчина мог такое сотворить.

- Он работал у меня этим летом. Красил летнюю веранду. Мне он показался тихим, исполнительным. Приходил рано утром, дело свое знал и лишних вопросов не задавал. Правда, был у него интерес к дому. Он пару раз искал предлог, чтобы зайти внутрь. То просил ему воды накипятить, то вообще заявил, что не против помыться в нашем душе. Я тогда еще подумала, что он интересуется обстановкой, чтобы потом дом ограбить. Но эта мысль была скорее паранойей, я вообще стараюсь держать дистанцию с незнакомцами. Но на убийцу, честно скажу, он похож не был. Щупленький, робкий, обиженный на жизнь. Не гопник, одним словом, - рассказала «КП» Марина Зиборова, соседка семьи Борковских. - Как к мастеру у меня к нему претензий не было: четко все делал и брал недорого. Мне его, кстати, тоже соседи посоветовали. Его каждый третий знал в нашем поселке.

Как стало известно kp.ru, в Солнечногорске и Химках Усмонов действительно проработал больше пяти лет. Неофициально, конечно: как говорится, шабашил на стройках. В Россию из небольшого села в Таджикистане он переехал в 2012-м году. Жил на полулегальных основаниях.

- Необходимые документы у него есть. Но назвать адрес регистрации он не смог, - пояснила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Скорее всего, Усмонов купил регистрацию в так называемых «резиновых квартирах». Первые несколько лет в России он жил в Тверской области. Там он схлопотал первую судимость по статье «Разбой». Летом 2013-го он вырвал сумку у женщины, которая мирно шла по улице. На первый раз пожалели: суд назначил ему штраф и полгода исправительных работ. В 2014-м Усмонов перебрался в Москву. Все эти годы мужчина жил в недостроенных домах в Подмосковье, женат никогда не был, детей тоже не нажил.

На родине у него остались мать и отец. Он, кстати, изредка отправлял им деньги. За двойное убийство, покушение на убийство и разбой Усмонову грозит пожизненный срок лишения свободы.

Тем временем врачи Морозовской детской больницы продолжают бороться за жизнь шестилетней дочери Виктории Борковской. Девочка по-прежнему в тяжелом состоянии.

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