"Медицинские маски и меньше бинтов": 2021 год "перетряхнет" аптечки автомобилистов

Автомобилистам, которые купят аптечку, произведенную до 1 января 2021 года, разрешается использовать ее в течение срока годности. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Минздрав обновил требования к автомобильным аптечкам, которые действовали с 1999 года. С 1 января водители должны будут иметь аптечки нового образца.

С нового года в аптечке должны быть две медицинские маски. А множество стерильных бинтов разных размеров уже не требуется: теперь нужно два вида бинтов вместо шести. Медики объяснили это тем, что в экстремальной ситуации человеку будет проще найти нужный бинт.

Также из аптечки исключили стерильный перевязочный пакет. Он не имеет смысла, так как «обеспечить соблюдения правил асептики при оказании первой помощи невозможно».

И третье исключение из набора - лейкопластыри. Теперь нужен только рулонный, а небольшие штучные не обязательны.

Автомобилистам, которые купят аптечку, произведенную до 1 января 2021 года, разрешается использовать ее в течение срока годности. Но заменить ее нужно не позднее 31 декабря 2024 года. Штраф за отсутствие аптечки или отдельных ее компонентов – 500 рублей.

КОНКРЕТНО

Вот что должно быть в новой аптечке:

• Маска медицинская нестерильная одноразовая - 2 шт.;

• Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М - 2 пары;

• Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» - 1 шт.;

• Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения - 1 шт.;

• Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см - 4 шт.;

• Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см - 3 шт.;

• Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см №10 - 2 упаковки;

• Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см - 1 шт.;

• Ножницы - 1 шт.;

• Инструкция по оказанию первой помощи в ДТП с применением аптечки.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«За 10 лет меня ни разу проверяли»

- К глубокому сожалению, состояние аптечек инспекторами не контролируется, — говорит Антон Шапарин, вице-президент «Национального автомобильного союза». — Да, за отсутствие аптечки штраф 500 рублей, но за последние десять лет у меня ее ни разу не спрашивали. Это превратилось в формальность. Не все водители помнят, что у них в аптечке, и есть ли она вообще. Но каждый разумный автомобилист возит аптечку гораздо более продвинутую, чем требует любой контролирующий орган.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Акцизы на бензин вместо транспортного налога: меньше или больше станут платить автомобилисты

Депутаты предлагают отменить с 2021 года непопулярный в народе налог. Радоваться — или не торопиться? (подробности)