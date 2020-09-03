Акцизы на бензин вместо транспортного налога: меньше или больше станут платить автомобилисты

Депутаты предлагают отменить с 2021 года непопулярный в народе налог. Радоваться — или не торопиться? Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты активно ратуют за отмену транспортного налога. В конце августа такой законопроект внес депутат от «Единой России» Андрей Барышев. Сегодня, 3 сентября, спустя всего-то две недели, в Госдуму поступил еще один такой документ — уже от группы законодателей, среди которых представители ЛДПР Ярослав Нилов и Борис Пайкин.

Беспокоятся депутаты, как они говорят, конечно же, о народе и его избыточном налогообложении. И, как пишут в пояснительных документах, о снижении социальной напряженности.

«Эксперты указывают на двойное налогообложение водителей транспортного средства, поскольку, заливая бензин, они платят акциз, а также раз в год обязаны платить транспортный налог. Главная несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате данный налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно и те, кто использует его лишь изредка», - это из пояснительной записки к самому последнему законопроекту.

«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране», - а это из записки к законопроекту депутата-единороса Барышева.

Звучит вроде бы правильно и справедливо. Правда, транспортный налог у нас пытаются отменить где-то с 2010 года. И даже совсем было собрались это сделать с 2016-го, под предлогом чего стали активно повышать акцизы на топливо. А налог так и не отменили. Исходя из этого исторического опыта, у меня как у автомобилистки, новые активные разговоры об отмене транспортного налога, честно говоря, вызывают беспокойство — значит, опять бензин подорожает.

Так от чего нас собираются спасать и может ли новая попытка оказаться удачной?

НАСКОЛЬКО ВЕЛИК ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Сейчас его платят все владельцы автомобилей, мотоциклов, а также других транспортных средств (например, катеров и снегоходов). Ставки устанавливаются на уровне регионов и зависят от мощности двигателя — чем больше «лошадок», тем больше ставка. Особые, повышенные, ставки — на «роскошные» авто стоимостью свыше 3 миллионов, перечень таких марок каждый год утверждает правительство.

Например, за старенькую «Ниссан Альмеру» с 98 «лошадками» я плачу в год около 1000 рублей (в Московской области транспортный налог-2020 при движке до 100 л.с. - 10 руб./л.с., в Москве -12 руб.). В тех же пределах, даже дешевле, обходилась «Нива» (80 л.с.). Скажем прямо, не те суммы, экономия на которых спасет мой бюджет в условиях всяких коронавирусных проблем. Подорожание бензина беспокоит меня гораздо больше. Но, например, «Тойота Камри» мощностью 249 л.с. ее владельцу в Москве, как подсказывают эксперты, обходится уже в 18 675 рублей налога в год.

- Когда налог вводился, большинство автомобилей были недорогие: отечественные или просто маломощные. Владельцев не затрудняло платить по 400-1000 рублей в год. А сегодня даже бюджетные транспортные средства имеют двигатели внушительной мощности – 120-150 л. с. и обходятся уже не бюджетно, - считает руководитель проектов по оценке и финансовому консалтингу группы компаний SRG Александр Багрецов. - При этом расход топлива у современных машин меньше, чем у маломощных аналогов 90-х и 2000-х.

Меньше или больше станут платить автомобилисты? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЧТО ТУТ НЕ ТАК СО СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ

-У многих граждан негативное отношение к транспортному налогу, и оно во многом связано с самим его названием. Бытует мнение, что раз я плачу транспортный налог, то должен получать взамен качественные автомобильные дороги, - высказал «КП» свое мнение профессор МАДИ Михаил Якимов. - Но налоговая система Российской Федерации не подразумевает целевых налогов. Транспортный налог платят и владельцы катеров, яхт и самолетов, и вполне очевидно, что это никак не связано с дорожным строительством.

Иными словами, для многих водителей понятнее, когда они платят некий сбор именно при покупке бензина. Кто больше заправляется, тот, значит, больше ездит — а значит, и больше должен тратиться на поддержание в порядке дорог.

Выходит, депутаты правы?

ПОЧЕМУ ЕГО НИКАК НЕ ОТМЕНЯТ

«Отмена транспортного налога приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, направляемых на формирование дорожных фондов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета», - это из ответа Минфина на законопроект депутата Андрея Барышева.

Транспортный налог — региональный. В отличие от абсолютного большинства других налогов, доходы от которых уходят в центр, поступления от этого - полностью в распоряжении регионов. Правда, доля его в региональных налогах в целом не очень высока — 1,6%. Но это — 175 млрд рублей (официальные данные за 2019 год). Из 179,6 млрд начисленных (собираемость — почти 100%, во всяком случае по версии Минфина). Эти деньги надо чем-то заменить.

Акцизы на топливо, за счет которых предлагают это сделать депутаты, поступают и в федеральный, и в региональные бюджеты. Региональная доля постепенно увеличивается, и в этом году должна составить уже около 70%. Если увеличить ее еще серьезнее прямо сейчас — чтобы, как предлагают депутаты, отменить транспортный налог с 1 января 2021 года — чего-то не дополучит федеральный бюджет. Или повышать акцизы придется существеннее.

А НАМ ЭТО ПРАВДА ВЫГОДНО?

Это вопрос, на который однозначного ответа эксперты не дают. Судите сами. За последние четыре года ставки акциза на бензин и так выросли почти на 40%, что увеличило его стоимость, по оценкам экспертов, на 8%.

При этом если транспортный налог бьет по карманам определенной категории автовладельцев, то повышение акцизов на бензин так или иначе задевает всех. Это как с НДС — затраты, которые по цепочке закладываются почти во все категории товаров. Все же как-то надо перевозить — и чаще всего, куда-то доставлять автотранспортом.

- В европейских странах доля акцизов в стоимости моторного топлива намного выше. Там тем самым сдерживают уровень автомобилизации. Но в России иная ситуация, - считает Михаил Якимов. - У нас огромные территории. И если в крупных городах — проблемы с пробками и заторами, то во многих регионах — проблема с транспортной доступностью, которая решается в основном за счет автотранспорта. Серьезный рост стоимости топлива за счет ускоренного роста акцизов может нарушить связи между целыми территориями.

Правда, есть опасение, что и на этот раз все получится как всегда: и транспортный налог оставят, и акцизы повысят «с запасом».

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