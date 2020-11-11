Владислав Фронин, главный редактор «Российской газеты»: Почему в свои 30 лет мы так интересны читателям? Потому что вышли из шинели «Комсомольской правды»

Владислав Фронин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сначала я позвонил нынешнему руководителю «Российской газеты»... Вот наш разговор - в эфире Радио «Комсомольская правда».

- ... Владислав Александрович, так как «Российская газета» и главный редактор Фронин - понятия (и явления) неразделимые, то и вас, и редакцию - с 30-летием!

- Спасибо, Саша.

- Знаете, когда я читаю «Российскую”, когда встречаемся с вами в «Белом доме» или у нас в редакции... Не могу избавиться от ощущения, что это мы - «Комсомолка» - вас 20 лет назад, туда – в правительственную газету, «заслали», чтобы вы делали ее в каком-то таком нашем - "комсомольском" ключе, что ли... Я правильно вас раскусил или не совсем?

- Ну, совершенно правильно, да. «Российская газета» - это "Комсомольская правда" 1990-х. И костяк команды – это тоже 6-й этаж старого здания на улице «Правды», 24. Которое - хоть и горело в феврале 2006-го. Но, на самом деле, вовсе и не сгорело.

Так что, да - мы - наша команда, которая уже 20 лет делает новую - причём, всегда,- «Российскую газету» - вышли из шинели «Комсомольской правды».

- Из шинели, а также, судя по рубрикам и по заголовкам, - из сапог, из бушлатов, из буденовок...

- Да, и из «Комсомольских прожекторов».

- О, точно! А еще - из «прямых линий» - фронинских.

- А также из «прямых линий», совершенно правильно.

- Ну, ясно. А как вы в свои 30 лет себя ощущаете? Чего вам хочется? Что вы видите во сне? Как смотрите на девушек?

- Смотрю на девушек, как и все остальные мужчины. И снится мне "Комсомольская правда". А больше всего хочется работать.

- И - ваши пожелания читателям (а я тоже принадлежу к их числу) - «Российской газеты» в день юбилея!?

- Чтобы все были здоровы и берегли себя. Самое главное сейчас.

- Еще раз с праздником - с 30-летием Российской газеты!

- Спасибо, Саш. Пока.

- Обнимаю. Счастливо.

* * *

В этот день я не мог не позвонить и первому главреду «Российской». И вот какой у нас вышел разговор... Валентин Логунов, главный редактор «Российской газеты» (1990 - 1993 гг._

"В октябре 1993-го газету у меня увели - как молодую жену из-под венца. Теперь вижу - она в надежных руках"

- Валентин Андреевич, когда 30 лет назад, в такой же дождливый ноябрьский день, вы выпускали свой первый номер... А за окном была другая страна, это был прошлый век даже…

- Да, точно - прошлый век!

- И президентом был Борис Ельцин.

- Нет, он был тогда еще - Председателем Верховного Совета РСФСР.

- Ага... Вы думали, что эта газета переживет ту власть, которую сейчас многие ругают, и станет совершенно не такой, как раньше - открыто и резко политизированной? Она теперь - немного другая...

- Ты знаешь, Саша, мы «Российскую газету» осенью 1990-го за месяц запустили - шесть номеров в неделю! Вот я чем горжусь! И она довольно быстро набрала тираж.

- Какой?

- А я тебе скажу. С 80 тысяч... Это был первый номер, который наполовину, наверное, был сожжен в некоторых регионах, в частности, в Татарстане…

Валентин Логунов Фото: Личный архив

- Да? Почему?

- Ну, потому что это же газета - противодействующая… Смотрите, читайте - новая молодая Россия поднимается, вместе с Ельциным… против президента СССР… Вот ее и жгли. Я это точно знаю.

- Ну, ясно. Теперь бы не стали это делать...

- Ну, теперь-то - да. Так вот, а через два с половиной года тираж был миллион шесть тысяч.

- А о чем жалеете?

- Тебе скажу прямо. Когда случилось так, что меня оттуда выгнали, из газеты…

- Это правда, да, что вас автоматчики в октябре 1993-го прямо вывели из кабинета?

- Да ладно, автоматчиков не было, но… была охрана, у мускулистых ребят - в карманах или там под ремнями что-то такое значилось. И было ощущение, будто у меня молодую красивую жену из-под венца увели.

- Ну, а потом - минуло десятилетие. Пришёл Владислав Фронин. Теперь-то вы понимаете, что «ваша молодая жена» - в хороших руках, ее любят читатели, любит главный редактор Фронин, любит «Комсомольская правда»...

- Да, да, я, кстати, очень люблю нынешнюю «Российскую газету». Честно это говорю, искренне. За глубокую публицистику. За оперативность. И, что касается оформления, - газета выглядит очень хорошо, красиво, привлекательно. Нарядная. И я уже не раз говорил, - как чудесно, что она попала в хорошие руки.

- О, класс! И - ваши поздравления нам, читателям «Российской газеты»…

- Читайте ее с утра до ночи! Читайте и - дай Бог читать еще века! Вот мое поздравление.

- Вы прямо как Ленин. Он говорил - «учиться, учиться и учиться». А Логунов: «Читайте, читайте и читайте».

- Ну, а чем я хуже Ленина?

- Абсолютно ничем!

- Ну, давай, дорогой, спасибо.

* * *

Коллектив «Комсомольской правды» присоединяется к поздравлениям - желаем коллегам “Российской газеты» здоровья и вдохновения.