Ещё одна трагедия Леры Кудрявцевой: близкий друг телеведущей погиб на дне рождения

Гибель коллеги стала ударом для Леры Кудрявцевой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вечером в среду, 11 ноября, в Москве состоялось одно из последних светских событий года - премия «First Ladies Awards Russia'20», которая отмечает заслуги женщин в самых разных сферах. Организаторы, можно сказать, успели запрыгнуть в уходящий поезд: с 15 ноября все культурные мероприятия приостановят на два месяца. Ведущей вечера стала Лера Кудрявцева, которая одну за другой объявляла номинации и вручала победительницам стильные статуэтки. Одна из номинаций - «Голос мира», в которой чествовали певицу Анжелику Агурбаш, особенно тронула хозяйку сцены.

- Невозможно смотреть без боли на то, что происходит в наших братских республиках: Беларуси, Армении, Азербайджане. И я думаю, что такая номинация, как «Голос мира», нам очень и очень нужна. Мы не можем оставаться в стороне от происходящих событий. Многие воспринимают их, как личную боль. Недавно мой очень хороший друг, который жил в Испании и просто поехал в Армению на день рождения к своему товарищу... погиб. Так получилось, - рассказала Кудрявцева со слезами на глазах, не став вдаваться в подробности. - Не дай бог такого никому, никогда. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня во всем мире закончились войны, и чтобы мы понимали: мир и любовь - это самое важное в нашей жизни.

Это уже не первая страшная трагедия в жизни телеведущей за последние дни. На днях при крушении легкомоторного самолета погиб ее соведущий по ток-шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой. Небо было его страстью: Колтовой устраивал полеты в Подмосковье каждые выходные, брал с собой друзей. Так случилось и 7 ноября, когда вместе с пилотом погибла пассажирка - подруга Александра Наталья Климова.

Известно, что телеведущий пытался совершить экстренную посадку в поле и увести самолет подальше от жилых домов, однако справиться с управлением ему не удалось. Сегодня следствие объявило основную версию трагедии - техническая неисправность воздушного судна. На видеозаписях с аэродрома Мячково, откуда взлетал самолет, видно, что пилот не сразу смог запустить двигатель. Согласно показаниям очевидцев и полученным видеозаписям, винт воздушного судна в момент столкновения с землей не работал, а масляный бак был пуст.

Гибель коллеги стала ударом для Леры Кудрявцевой.

- Саша действительно «болел» небом. И даже приглашал меня совершить полет. Я отказывалась и верещала на него, чтобы прекратил заниматься этим опасным делом. Несколько дней у меня щемило сердце: я как будто что-то чувствовала, но не знала, что, - написала телеведущая в своём Инстаграме.

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