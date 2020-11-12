Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 12 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

В Ереване люди требуют отставки Пашиняна после подписания им мира. Фото: REUTERS

АЗЕРБАЙДЖАН УСТАНАВЛИВАЕТ ВЛАСТЬ В КАРАБАХЕ

Вторая Карабахская война закончилась. Пока российские миротворцы занимают свои посты, стороны пытаются высечь в граните свои политические дивиденды.

"Будут приняты все необходимые меры для возвращения раненых военнослужащих к нормальной жизни. Проблемы семей шехидов найдут решение. Все разрушенные во время войны дома будут отстроены за счет государства, все поврежденные дома, утраченное имущество будут восстановлены. Для возвращения вынужденных переселенцев, в первую очередь, необходимо решить вопросы безопасности и инфраструктуры. Эти территории должны быть разминированы. Мы привлечем к этому процессу и международные организации. Единство нашего народа позволит нам возродить освобожденные земли. Карабах вновь оживится, возродится. Карабах станет настоящим раем. Одержанные на поле боя победы также обусловили победу на политической плоскости. Мы еще больше укрепим нашу историческую победу как в правовой, так и в политической плоскости", - заявляет в своем официальном паблике президент Ильхам Алиев.

Отметим, что Азербайджан также вводит своих военных на территорию Карабаха. В городах и селах появляется все больше азербайджанских флагов, под которыми открываются отделения полиции, где пока размещаются офицеры военной комендатуры.

Отметим, что это не новшество. Еще 29 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил указ, в котором назначил глав временных администрации и комендатур на территории Нагорного Карабаха.

Помощник президента Азербайджана по военным вопросам Магеррам Алиев в свою очередь заявил, что на территорию Карабаха вернуться вынужденные переселенцы.

"На этих территориях будет развеваться азербайджанский флаг, будут исполняться законы Азербайджана, в обращение будет запущена национальная валюта (манат - прим.Ред.) - это однозначно. Все должны знать, что Карабаху больше не будет присвоен какой-либо статус", - подчеркнул Алиев.

НАЗНАЧЕН КОМАНДУЮЩИЙ РОССИЙСКИМИ МИРОТВОРЦАМИ

"11 ноября министр обороны Армении Давид Тоноян принял командующего миротворческим контингентом России генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, прибывшего в зону нагорно-карабахского конфликта для контроля режима прекращения огня. Министр обороны Давид Тоноян поблагодарил за оперативное формирование миссии российского миротворческого контингента и выразил готовность оказать всестороннюю помощь в ходе миссии. Были обсуждены вопросы, связанные с организацией и осуществлением миротворческой группой миссии", - говорится на сайте Минобороны Армении.

Минобороны Армении сообщает телефоны "горячей линии", по которым родственники могут узнать или найти своих сыновей, которые были призваны на войну.

СТАБИЛЬНОСТЬ В РЕГИОНЕ

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с турецким коллегой Хулуси Акар. С ним они подписали отдельный меморандум о создании в Азербайджане совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

"Присутствие российских миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе, будет способствовать возвращению беженцев к местам проживания", - заявил на встрече министр Сергей Шойгу.

Напомним, за последний месяц практически все жители Шуши и Степанакерта покинули свои дома. Но не факт, что эти дома в ближайшее время не будут заняты вынужденными переселенцами из Азербайджана. Напомню, как жители Абхазии еще долго боялись обустраивать дома, которые оставили грузины.

"Именно после продолжительных контактов руководств России и Турции, а также их консультаций с президентом Азербайджана было принято справедливое требование и, как видно, главами Азербайджана, России и Армении подписано официальное заявление, которое уже вступило в силу", - не устает подчеркивать роль Турции в мирном процессе помощник президента Азербайджана по военным вопросам Магеррам Алиев.

Он подчеркивает в своей речи, что миротворческие силы России "будут осуществлять деятельность на линии соприкосновения 5 лет".

"То есть, если через 5 лет какая-либо из сторон конфликта захочет ухода миротворцев с линии соприкосновения, то это решение будет немедленно исполнено. Это важное положение отражено в принятом документе", - отмечает Алиев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генерал Рустам Мурадов, командующий российскими миротворцами в Карабахе: ликвидировал Масхадова в Чечне, чуть не погиб в Донбассе и стал Героем в Сирии

Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец рассказывает, что известно о Рустаме Мурадове, командующем российскими миротворцами в Нагорном Карабахе (подробности)