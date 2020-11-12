Диего Марадону выписали из больницы и вывезли под охраной

Диего Марадона во время выписки из больницы. Фото: Youtube

Все 8 дней, пока Диего Марадона оставался в больнице «Оливос» Буэнос-Айреса, здание осаждали журналисты. Именно они и поведали миру, что 3 ноября футболисту сделали операцию на черепе по удалению субдуральной гемотомы. А в эту среду 60-летнюю звезду было решено перевезти в частные владенья, недалеко от того места, где живет одна из его дочерей Джанинна, сообщают аргентинские СМИ. Она, и две другие дочери Дальма, и Яна настояли на том, чтобы продолжить лечение вне клиники и взяли на себя всю ответственность за это решение о будущем лечении своего отца. При этом врач Марадоны Леопольдо Луке советовал не спешить им забирать пациента из больницы, поскольку "10" (номер, под которым играл Марадона) страдает алкогольной зависимостью и все время должен находиться под жестким наблюдением.

Но дочерей Марадоны поддержал его друг, адвокат Матиас Морла, заявивший, что для Диего сейчас главное быть со своей семьей, которая и будет координировать визиты к нему. Что касается посетителей, и родственников, которым разрешено видеть Диего, то список будет висеть на дверях резиденции. «Марадона сам будет решать и командовать, кого и когда он желает видеть", - сказал адвокат.

Морла также заявил, что "доктор Луке останется его врачом общей практики, помимо того, что Диего окружен психологами, психиатрами и его семьей". По его словам, идея состоит в том, чтобы не оставлять Диего в одиночестве ни на минуту, а три дочери будут постоянно сменять друг друга в течении 24 часов.

Напомним, что всего у Марадоны 8 официально признанных детей, от разных браков и женщин.