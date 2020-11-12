Как будет выглядеть Большая пресс-конференция Путина в 2020 году

Президент РФ Владимир Путин во время Большой ежегодной пресс-конференции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Большую пресс-конференцию президента в этом году не постигнет судьба многих других традиционных мероприятий. И она точно должна состояться в декабре, правда, пока не разглашается в каком формате.

Перед организаторами Большой пресс-конференции стоит сверхсложная задача - как в разгар пандемии провести массовое мероприятие, одновременно и не подвергнув риску участников, и не превратив его в zoom-трансляцию. Вряд ли кто-то представляет многочасовое общение главы государства со страной, как урок русского языка в 9 классе московской школы.

Как же это будет выглядеть в 2020 году?

Дмитрий Песков назвал это «необычным форматом», но никаких подробностей сообщать не стал, потому что ситуация быстро меняется. Неизвестно, например, можно ли будет с точки зрения эпидбезопасности в середине декабря собрать в зале ЦМТ журналистов столичного региона или хотя бы кремлевского пула.

Если ситуация позволит, то живой зал в сочетании с журналистами из регионов, задающими вопросы из своих пресс-центров, создаст ту самую непосредственность действия. Плюс видео-вопросы с мест в жанре Прямой линии, которой в 2020 году так и не произошло. Плюс звонки и мессенджеры.

Вы удивитесь, но, возможно, новый формат окажется даже лучше надоевшего всем буйства зала с табличками.

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