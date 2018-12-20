Дольше всего на вопросы Путин отвечал в 2008 году

Большая пресс-конференция Владимира Путина 20 декабря 2018-го 14-я по счету.

Продолжительность

Сколько длились пресс-конференции ПутинаФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Число аккредитованных журналистов

Число аккредитованных журналистовФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Число заданных вопросов

Число заданных вопросовФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Место встречи со СМИ

С 2001-го — 14-й корпус Кремля.

С 2012-го — Центр Международной торговли на Пресне.

Где проходят пресс-конференции президентаФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Трансляции

Трансляции пресс-конференций Владимира ПутинаФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ЗНАКОВЫЕ ФРАЗЫ

2001 г. «Общественный консенсунс позволит развить экономику».

2002 г. «В президентской резиденции живу два года, но почти 30 лет жил в коммуналке в Ленинграде».

2003 г. «Такой реконструкции никогда в истории нашего государства не было».

2004 г. «Жить нужно привыкнуть по закону, а не по политической целесообразности, которую определяют где-то в другом месте».

2006 г. "Человек не может быть никогда удовлетворен достигнутыми результатами, если он в здравом уме".

2007 г. «Адреса и явки хотите получить? У меня есть друзья личные. Это, как правило, люди из студенческого времени, из детства».

2008 г. "Нет таблетки от коррупции: проглотил - и все, и государство выздоровело".

2012 г. "Там ( в правительстве — ред.), прямо у печки нужно стоять, или в забое, как горняки говорят: прямая ответственность за принимаемые решения".

2013 г. «Мы по прежнему считаем украинский народ братским и готовы оказывать поддержку».

2014 г. «Несправедливо, что Сибирь с её неизмеримыми богатствами вся принадлежит России? А отхапать у Мексики Техас – это справедливо?».

2015 г. "Какой двойник? Нет у меня двойников. Зачем они мне?".

2016 г. "Если мы тут с вами пересидим, то любовь быстро в ненависть перейдет".

2017 г. «Любите вы всё заострять: и предатели и пятая колонна, караул, хватай чемоданы, вокзал уходит! ( о давлении на бизнес — ред.)».

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Большая пресс-конференция Владимира Путина

20 декабря 2018 года состоится большая пресс-конференция Владимира Путина. Прямую онлайн-трансляцию смотрите на нашем сайте (подробности)