Дольше всего на вопросы Путин отвечал в 2008 году
Большая пресс-конференция Владимира Путина 20 декабря 2018-го 14-я по счету.
Продолжительность
Сколько длились пресс-конференции ПутинаФото: Наиль ВАЛИУЛИН
Число аккредитованных журналистов
Число аккредитованных журналистовФото: Наиль ВАЛИУЛИН
Число заданных вопросов
Число заданных вопросовФото: Наиль ВАЛИУЛИН
Место встречи со СМИ
С 2001-го — 14-й корпус Кремля.
С 2012-го — Центр Международной торговли на Пресне.
Где проходят пресс-конференции президентаФото: Наиль ВАЛИУЛИН
Трансляции
Трансляции пресс-конференций Владимира ПутинаФото: Наиль ВАЛИУЛИН
ЗНАКОВЫЕ ФРАЗЫ
2001 г. «Общественный консенсунс позволит развить экономику».
2002 г. «В президентской резиденции живу два года, но почти 30 лет жил в коммуналке в Ленинграде».
2003 г. «Такой реконструкции никогда в истории нашего государства не было».
2004 г. «Жить нужно привыкнуть по закону, а не по политической целесообразности, которую определяют где-то в другом месте».
2006 г. "Человек не может быть никогда удовлетворен достигнутыми результатами, если он в здравом уме".
2007 г. «Адреса и явки хотите получить? У меня есть друзья личные. Это, как правило, люди из студенческого времени, из детства».
2008 г. "Нет таблетки от коррупции: проглотил - и все, и государство выздоровело".
2012 г. "Там ( в правительстве — ред.), прямо у печки нужно стоять, или в забое, как горняки говорят: прямая ответственность за принимаемые решения".
2013 г. «Мы по прежнему считаем украинский народ братским и готовы оказывать поддержку».
2014 г. «Несправедливо, что Сибирь с её неизмеримыми богатствами вся принадлежит России? А отхапать у Мексики Техас – это справедливо?».
2015 г. "Какой двойник? Нет у меня двойников. Зачем они мне?".
2016 г. "Если мы тут с вами пересидим, то любовь быстро в ненависть перейдет".
2017 г. «Любите вы всё заострять: и предатели и пятая колонна, караул, хватай чемоданы, вокзал уходит! ( о давлении на бизнес — ред.)».
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
Большая пресс-конференция Владимира Путина
20 декабря 2018 года состоится большая пресс-конференция Владимира Путина. Прямую онлайн-трансляцию смотрите на нашем сайте (подробности)