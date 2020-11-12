Больной Зеленский поздравил ветеранов США и забыл про своих

Президент Украины госпитализирован с «короной» Фото: REUTERS

Владимир Зеленский попал в больницу с коронавирусом. В спецклинике «Феофания» ему подготовили спецпалату со спецсвязью. Кстати, в той же больнице лечится и глава президентского офиса Андрей Ермак.

Еще в начале недели Зеленский жаловался на температуру 37,5. Видимо, к концу недели она еще поднялась. Иначе как объяснить поздравление американских военных с Днем ветерана, который появился на странице президента Украины в соцсетях. С ветеранами США он решил говорить на их языке — лет ми спик фром май харт ин инглиш. Вспомнил американских героев украинского происхождения, например, Майкла Стренке, водрузившего звездно-полосатый флаг над японской Иводзимой в 1945-м.

- Американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества. Спасибо за вашу поддержку Украины в эти тяжелые времена. Слава Украине! Боже, храни Америку, - написал Зеленский.

Лишний раз повилять хвостом в ожидании сладкой косточки — дело хорошее. Вот только когда пару недель назад сама Украина отмечала годовщину освобождения страны от фашистских захватчиков, Зеленский отделался дежурным траурным венком, возложенным к могиле Неизвестного солдата в Киеве. И сделал это не сам президент, а сотрудники его офиса.

Похоже, с приоритетами Зеленского все ясно. Но на ум приходит вовсе не Иводзима, а другое водружение флага: Знамени Победы над Рейхстагом. Помнится, привез красный стяг в Берлин и сделал историческое фото с крыши поверженного нацистского парламента Евгений Халдей, уроженец Донецка. И будь Украина действительно «единой», об этом Зеленский вспоминал бы чаще, чем ноль раз.

А ведь дед Зеленского воевал в Великую Отечественную. И не в американской армии, а в советской. Стыдно, внучек, стыдно...