Фитнес возвращается с карантина, как с войны: каждый пятый клуб уже банкрот

После трех карантинных месяцев фитнес-клубы медленно возвращаются к работе. Пока в России спортивная отрасль открылась всего в трех регионах — в Татарстане, Кировской области и на Сахалине. 23 июня снимают запрет на деятельность фитнеса в Москве. Чего стоил этот вынужденный простой? Многим ли удалось пережить коллапс? И как изменится работа клубов и тренировки клиентов? Подскочат ли цены? «Комсомолка» поговорила об этом с президентом Ассоциации операторов фитнес-индустрии и главой сети World Gym в России Ольгой Киселевой.

- Спустя три месяца к работе приступили центры всего в трех регионах. Какие убытки несла и продолжает нести отрасль?

- В целом по России за эти месяцы мы потеряли около 50 млрд.рублей. Годовой объем рынка - 167 млрд. рублей. Можете представить, какие это существенные потери, - говорит Ольга Киселева. - Все это может привести к тому, что к концу этого года - началу следующего с рынка уйдет более 60-70% игроков. Тем, кто выживет, понадобится не менее двух лет на восстановление. Судьба отрасли зависит в том числе от того, как и когда будет происходить открытие на местах.

- Что происходит сейчас?

- На данный момент 20% клубов не откроется после карантина. Пятая часть игроков уже банкроты. Особенно пострадали маленькие клубы, которые не входят в крупные сети. Всего до тяжелой ситуации с пандемией в отрасли работало 13 000 фитнес-объектов. Это 6 млн. квадратных метров площадей. Из них 70% - арендованные. Это существенные ежемесячные расходы от 1 миллиона рублей и выше. И после возобновления работы клубов арендодатели потребуют оплатить задолженность по аренде. Нам не удалось договориться с владельцами помещений, арендные платежи за эти месяцы простоя отложены, но не отменены. На диалог пошли 15-20% арендодателей.

- И все это время вы не могли продавать новые клубные карты.

- Отрасль развивалась за счет оборотных средств. Как только продажи клубных карт прекращаются, отрасль перестает получать деньги, это сравнимо с перекрытием кислорода. Вместе с тем, отрасль также развивалась на кредитные средства. Ежемесячные платежи по займам — большая боль. Плюс налоги, зарплаты сотрудникам, которые мы все это время платили.

- Удается ли получить государственную поддержку?

- Многие нюансы не позволяют получить большинству игроков беспроцентные кредиты на зарплату, которые обещали выдать фитнесу как одной из наиболее пострадавших отраслей. Сначала мера распространялась на малые и средние компании, а но многие наши маленькие компании не подходили по ОКВЭДам. После внесения поправок в третий пакет мер, части крупных компаний из фитнеса кредиты на зарплаты получить удалось, но деньги были жизненно необходимы еще в апреле.

- Что будет с абонементами клиентов?

- Отрасль по своей инициативе заморозила абонементы на время, пока клубы не работают. Эти месяцы для клиентов не потеряны.

Желательно быть в защитных средствах при переходе из помещения в помещение в клубе.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Поднимутся ли цены?

- Да, в перспективе стоит ожидать роста цен. При этом мы понимаем, что платежеспособность россиян сейчас снижена и времена нелегкие для всех. Мы будем делать все возможное, чтобы держать цены на прежнем уровне. Ведь почему отрасль так тяжело переживает пандемию? Финансовой подушки нет. Мы не повышали цены. С 2018 года цены выросли всего на 2%. Теперь, к сожалению, модель дешевого качественного бизнеса в конце концов исчерпает себя с учетом убытков, которые понесла отрасль, и того, сколько она будет восстанавливаться.

- Какие способы защиты есть и еще появятся в клубах?

- Роспотребнадзор прислушался к представителям отрасли, учел все наши разработки, которые собрала и предоставила ведомству Ассоциация операторов фитнес-индустрии. На обеспечение безопасности клубов также потребуется большое количество инвестиций, но это будет сделано. Надо сказать, режим повышенной готовности в фитнесе появился гораздо раньше, чем на улицах городах. Еще в феврале фитнес-клубы закупали разные средства дезинфекции, очистки воздуха, ионизации. Меры приняты беспрецедентные. Сейчас - особенно. Все тренировочные зоны обеспечены санитайзерами, переведен на усиленный режим работы клининг. Наши клубы никогда не являлись очагами распространения инфекции, всегда проходили по всем СанПиНам. Сейчас коллеги готовятся работать по новым правилам, делают специальную разметку, продолжают закупать оборудование, защитные средства, делают все возможное, чтобы фитнес-клуб был зоной здоровья во всех смыслах.

- Позволит ли соблюдение социальной дистанции посещать клуб всем желающим?

- Открытия клубов в Москве совпали с низким летним сезоном. Все клиенты, которые захотят попасть в клуб, в него попадут. Мы будем контролировать соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по социальному дистанцированию и санитарной безопасности на территории клуба. В тренажерных залах положено 4 кв. метра на человека, в бассейне — 5 кв. метров на зеркале воды. Грубо говоря, в бассейне длиной 25 метров - от 3 человек на дорожке. Сауны, бани разрешены при условии соблюдении необходимых мер безопасности. Также разрешено обеззараживать и выдавать полотенца. В раздевалках для соблюдения дистанции в 1,5 метра можно будет пользоваться ящикам.

- Обязательно ли будет заниматься в масках и перчатках?

- Желательно быть в защитных средствах при переходе из помещения в помещение в клубе. Во время тренировки и тренер, и клиент занимаются без защитных средств, но с соблюдением социальной дистанции.

Почему спорт опасен, а умеренные физические нагрузки полезны 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осторожно: фитнес! Занятия в спортзале могут быть не только полезны, но и опасны

Почему в фитнес-клубах сложно похудеть, зато можно заработать инфаркт, сексуальные расстройства и даже умереть (подробности)