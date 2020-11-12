Михаил Жванецкий был очень богат: квартира в Москве, особняк в элитном поселке, дома в Одессе и США

Михаил Жванецкий, скончавшийся 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет, оставил после себя наследство на миллионы рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Помимо огромного культурного наследия Михаил Жванецкий, скончавшийся 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет, оставил после себя наследство на миллионы рублей. У звезды эстрады были квартиры в Москве, дома в Подмосковье, дача в Одессе. А, по некоторым данным, еще и коттедж в США.

Михаил Жванецкий владел квартирой в элитном ЖК "Дом писателей". Сейчас она стоит баснословных денег. Апартаменты в Старопименовском переулке Москвы сатирик купил в 2006 году. Шестикомнатная квартира площадью 252 квадратных метра расположена на девятом этаже, откуда открывается живописный вид на столицу. Минимальная цена за квадратных метр в этом районе - чуть менее одного миллиона рублей.

Также известно, что у Михаила Михайловича был особняк в Подмосковье. Речь идет о загородном доме в элитном поселке Грибово по Минскому шоссе. Таунхаус в 540 квадратных метров надежно спрятан среди сосен на участке площадью три гектара. Резиденцию оценивают в сотни миллионов рублей. Рядом расположены участки миллиардера Андрея Мельниченко, певца Юрия Антонова, адвоката Анатолия Кучерены.

Также у сатирика с конца 90-х есть дом неподалеку от Троицка. Цена объекта с участком в 10 соток, по данным риелторов, - около 30 миллионов рублей.

Была у него недвижимость и в родной Одессе. Как почетному жителю города ему был выделен участок земли над обрывом в курортном районе Аркадии, где он и построил себе домик. Цена недвижимости - от двух миллионов рублей.

"Для Одессы он - особая личность и абсолютная гордость одесситов. Он - потрясающий, не закрытый, всегда с удовольствием общался. Когда собирались у него за столом, он всегда фонтанировал, и стол затихал. А уж если читал, то ловили каждое слово", - цитирует сайт mk.ru Нонну Гришаеву.

В своей книге "Как перед Богом" Иосиф Кобзон писал: "У Жванецкого есть дом в Америке". Но недвижимость в Штатах сатирик никогда не афишировал, пишут Дни.Ру. Как говорят друзья Жванецкого, у него были клады в нескольких столичных и иностранных банках.

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