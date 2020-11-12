Медведев призвал избежать завышения цен на вакцину от коронавируса

Дмитрий Медведев предложил включить вакцины от коронавируса в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев предложил включить вакцины от коронавируса в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). По его словам, это позволит избежать завышения отпускных цен на вакцину. Кроме того, Медведев заявил, что вакцины от коронавируса должны войти в национальный календарь прививок.

Медведев также считает, что на мировом рынке вакцин от коронавируса будет серьезная конкуренция. Причем, не простая, а с политическими элементами.

- Мы все видим, как ведут себя европейские коллеги и тем более как ведут себя в Америке, - сказал Медведев в четверг на совещании о мерах по развитию производства и внедрения вакцин от коронавируса.

Он отметил, что борьба с коронавирусом должна быть вне политики.

- Мы готовы делиться своим опытом, сотрудничать со всеми желающими государствами, - сказал Медведев.

В то же время он предложил объединить усилия компаний по производству вакцины от коронавируса под руководством одной организации. По словам Медведева, эта организация «могла бы стать центром компетенции по масштабированию производства и дальнейшей разработке этой вакцины, включая ее поставки на зарубежные рынки». Как отметил Медведев, это усилит позиции России. Головной структурой Медведев предложил сделать Центр имени Гамалеи.

- Крайне важно найти разумное юридическое и организационное оформление отношений между этой головной структурой, которая обладает интеллектуальной собственностью, и соответствующими компаниями-производителями. Пора прекращать обсуждение этого вопроса, ведомственные и корпоративные согласования, они явно затянулись, - заявил Медведев.

Напомним, Центр Гамалеи разработал вакцину «Спутник V», которая стала первой зарегистрированной в мире для профилактики COVID-19.

Медведев также заявил, что вторая зарегистрированная российская вакцина ЭпиВакКорона (ее разработал центр «Вектор») должна стать доступна населению 2021 году.

- Ее появление также расширяет возможности вакцинации людей, у нее есть тоже свои достоинства. Самое главное, что она есть и идет подготовка пострегистрационных исследований вакцины в российских регионах, - сказал Медведев.