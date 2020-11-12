Где купить плащ Нео из «Матрицы», голову черепашки Леонардо и пистолет Джеймса Бонда: Самые солидные аукционы с киноартефактами

Не успела кровать Шона Коннери остынуть после его смерти, как один из самых известных предметов, связанных с его киногероем Джеймсом Бондом, пистолет «Вальтер» выставили на продажу

Мечтали походить в плаще Нео или очках Морфеуса? Грезили джейдайским мечом из «Звездных войн»? Теперь это вполне доступно. Специальные онлайн-аукционы реализуют вещи, в которых творили историю Голливуда звезды. «КП» рассказывает, что, где и почем.

Пистолет Джеймса Бонда

Не успела кровать Шона Коннери остынуть после его смерти, как один из самых известных предметов, связанных с его киногероем Джеймсом Бондом, пистолет «Вальтер» выставили на продажу. Аукционный дом Julien's auctions пустит с молотка Walter PP, засвеченный в первой картине франшизы про агента 007 «Доктор Ноу» (1962), совсем скоро — 3 декабря в Калифорнии. И приобрести артефакт сможет каждый желающий.

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Анонс лота гласит: «В кинодебюте Джеймса Бонда Коннери использует это оружие в течение всего фильма. Это помогло показать персонажа именно таким, каким он предстает в книгах, фильмах и других медиа уже почти шесть десятилетий».

На том же аукционе выставят шлем летчика, в котором Том Круз играл в фильме Тони Скотта

На том же аукционе выставят шлем летчика, в котором Том Круз играл в фильме Тони Скотта «Лучший стрелок», голова черепашки Леонардо из фильма «Черепашки — ниндзя — 3» (1993), реквизит и костюмы из «Криминального чтива», «Терминатора-2» и «Назад в будущее».

Плащ Нео

Костюм Избранного за плащ Нео оценивается примерно в сумму от 52 тысяч до 78 тысяч долларов

Черный плащ из фильма «Матрица», в котором главный герой Нео (Киану Ривз) творил добро, тоже можно будет прикупить в коллекцию. Его реализует онлайн-аукцион Prop Store в Лондоне 1 и 1 декабря. Костюм Избранного за плащ Нео оценивается примерно в сумму от 52 тысяч до 78 тысяч долларов (4−6 миллионов рублей). Зарегистрироваться и принять участие в торгах может каждый. Вот тут.

Меч Джедая Оби-Ван Кеноби Фанаты «Звездных войн», а таких немало, наверняка обратят внимание на лот, который не дает им покоя многие годы. Лазерный меч Оби-Вана Кеноби, а точнее его реплики, продаются довольно часто и стоят довольно дорого. Но тот самый, которым Оби махал в «Мести ситхов» — третьем эпизоде «Звездных войн», появилась на торгах впервые. Его реализует тот же аукционный дом Prop Store. Приблизительная стоимость бутафорского предмета: от 103 тысяч до 155 тысяч долларов (от 8 до 12 миллионов рублей), В прошлом аукционе, состоявшемся летом, самым дорогим лотом стал костюм Дарта Вейдера из «Звездных войн: Эпизод IV — Новая надежда», который ушел с молотка за 287 500 долларов (22 миллиона рублей).