«Это к футболу какое-то отношение имеет? По-моему - нет»: Черчесов отказался обсуждать Дзюбу

Давно у главного тренера сборной России не было таких жарких пресс-конференций Фото: Артем КИЛЬКИН

Станислав Черчесов после блеклой ничьей с Молдавией (0:0) попал под жесткий допрос журналистов. Давно у главного тренера сборной России не было таких жарких пресс-конференций.

- Перед сбором мы рассчитывали работать по одному плану, но пришлось менять его. Одни игроки травмированы, другие отсутствуют из-за сомнительного теста на коронавирус. Но это тот случай, когда мы можем использовать другие варианты. Сегодня мы их использовали. При зрителях играть приятнее. Вот это нам сегодня не хватало. Кроме голов, - прокомментировал матч Черчесов.

- Прокомментируйте скандал с Дзюбой?

- Вы из какого издания? Первый канал Приднестровья? Это к футболу какое-то отношение имеет? По-моему – нет. Следующий вопрос.

- Чем вас удивил соперник?

- Ничем особым не удивил, потому что мы изучаем соперников. Обычно они играют 5-3-2, а сегодня изменили схему на четыре защитника. Но и этот вариант мы просчитывали. Поэтому у нас не было никаких проблем. То что они будут настроены, мы знали. Потому мы – раздражитель хороший. Они старались, мы новые варианты попробовали, какие-то удались, какие-то – нет.

- Эта ничья уменьшила шансы сборной России на попадание во вторую корзину при жеребьевке ЧМ-2022. Вы держали это в уме?

- Мы математикой не занимались. У нас еще две игры, и они покажут в какой мы будем корзине. Но никто никогда не знает, какая корзина принесет тебе больше счастья.

- Мы давно не видели такого нежного футбола. Вас уровень противостояния устроил?

- Век живи – век учись. Слышал, что был искренний футбол, теперь мы футбол еще и нежным будем называть. Да? Я смотрю своими глазами, а не вашими. Поэтому мне тяжело ответить на этот вопрос.

- Оцените игру дебютантов сборной?

- Оценку можно давать только после определённых периодов. Молодежная сборная свой отборочный цикл закончила, и у нас появилась возможность посмотреть на игроков. Мы планировали это сделать, мы это сделали. Чтобы быть более объективным, мне надо посмотреть игру в спокойной обстановке. Им подсказать какие-то нюансы, и самому сделать выводы. А сейчас я могу эту игру оценить, а не игрока в целом. Мы терпеливы к новобранцам. Мы видим, что с каждым днем они чувствуют себя все более комфортно. Отношением их к тренировкам и к игре я доволен. Это абсолютно другая сборная, чем у нас была пару месяцев назад.

- Почему не удавалось чаще проникать в штрафную и выходить на ударные позиции?

- Соперники обороняли этот «ноль» большими силами. Я понимаю вопрос, была возможность доводить атаки до логичного завершения, но из-за задержки, из-за неточных передач этого не получалось. Но одно дело смотреть игру по телевизору с повторами, другое – с поля. Так что я не хочу сейчас на людях говорить те вещи, которых до конца не знаешь, нельзя.

- Как оцените игру Алексея Миранчука? Почему не дали ему сыграть вместе с братом.

- Первый тайм он был активен. А потом было видно, что он подсел. И у нас из-за брата привилегий нету. Кто готов, тот играет.

- Почему Гилерме сегодня играл?

- Ответ простой. Потому что главный тренер так решил.

- Почему вы выбрали капитаном Джикию?

- Меня всегда умиляет вопрос «Почему».

- Ну отличный выбор!

- Ну хоть чем-то я вам угодил.

- В заявку на матч не попали Зобнин и Бакаев. Почему?

- Зобнин накануне на 5-й минуте тренировку прекратил – почувствовал дискомфорт в мышцах, и мы в таких ситуациях не рискуем. МРТ сделали, ничего особенного нету. Бакаев не в тех кондициях, что надо. За эти дни мы постараемся его подтянуть.

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