Многострадальный барельеф Владимиру Этушу появился на доме актера в Москве

Создатель мемориального портрета скульптор Филипп Трушин и вдова актера Владимира Этуша Елена Горбунова на церемонии открытия мемориальной доски Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сегодня на доме Владимира Этуша открыли многострадальную доску с изображением Владимира Абрамовича.

"Многострадальную" - потому что доска очень понравилась вахтанговцам, вдове актера, Елене Этуш и не понравилась маститым скульпторам вроде Андрея Балашова и Сергея Цигаля. Они готовы были съесть автора барельефа, 23-летнего скульптора Филиппа Трушина, которому достался заказ.

Как говорила Елена Этуш, она всего-то и хотела, чтобы ее муж был похож на ее мужа, а не на ужас-ужас-ужас.

- Не секрет, что изображения на памятных досках часто мало похожи на того, кто на них изображен, - говорит Елена. - Возьмите доску Толкуновой или Зыкиной...

Вдове показалось, что работа Филиппа очень похожа на Владимира Абрамовича. У актера даже меняется выражение лица, если снимать доску под разными углами: он то грустен, то серьезен, то улыбается.

А вот коллеги и преподаватели Филиппа устроили настоящую травлю юноши-скульптора. По их мнению, Этуш совсем непохож, а сам Филипп - ловкий и бездарный лепилка, втершийся в доверие к вдове.

В этом году Филипп заканчивал Суриковскую академию. Мемориальную доску Владимиру Этушу он решил представить как дипломную работу и чуть было не остался без диплома скульптора. Доску не хотели допускать до защиты. Громкая победа студента вызвала неудовольствие у его преподавателей.

Корреспондент "КП" присутствовал на той защите и сильно впечатлился малоприятному зрелищу.

- Что тут обсуждать, - махнул рукой в сторону мемориальной доски Этушу председатель комиссии скульптор Балашов. - Что тут обсуждать, это коммерческая работа.

Скульптора призвали не слушать "всяких вдов", уверяли, что Этуш совсем не похож на Этуша, рука не там, ухо не здесь и, наконец, заключив, что "автор далеко пойдет", пожелали "побольше детишек" и влепили трояк.

Сама Елена Этуш выдержала за Филиппа настоящую битву, в том числе, собрала мнение о макете у актеров, режиссеров и людей, знавших Владимира Абрамовича. "Как живой" - единогласно сказали друзья и коллеги. Высоко оценила доску и Мирей Матье.

Вопреки мнению скульпторского сообщества, работой Филиппа Трушина заинтересовались родственники других любимых нами актеров. В итоге сейчас Филипп работает над изваянием Олега Даля. А Елена Этуш надеется, что в будущем молодой скульптор выполнит уже не просто доску, а памятник ее мужу.

- Больше всего о человеке скульптору рассказывает обувь, - рассказал скульптор. - Прежде, чем взяться за работу, я прошу показать мне обувь человека, с образом которого буду работать.

Изваяния скульптора можно увидеть на разных кладбищах Москвы. По словам Филиппа, ему нравится работать на кладбище: никто не мешает, можно экспериментировать, как угодно и не опасаться, что не впишешься в тренд.

Кстати, интересное совпадение, именно Филипп вернул могиле Таирова прежний вид. Год назад вандалы сбили с могилы бронзовую фигурку жены Таирова, актрисы Алисы Коонен. Эту фигурку сделал и повесил на место Филипп.