Мемориальную доску Владимиру Этушу выполнил неизвестный скульптор

Актер Владимир Этуш. Фото из архива Елены Этуш

Прекрасной новостью поделилась с «КП» Елена Этуш. На фасаде дома в Гранатном переулке, где жил актер Владимир Этуш с супругой Еленой, появится мемориальная доска. И не просто доска, а настоящее произведение искусства. Когда макет увидели «вахтанговцы», то не сдержали изумления и ахнули: «Как живой». Оценила памятную доску и Мирей Матье, любимая певица Владимира Абрамовича.

А друзья и коллеги Владимира Этуша от души поздравляют Елену Этуш, называя доску настоящим произведением искусства.

На фасаде дома в Гранатном переулке, где жил актер Владимир Этуш с супругой Еленой, появится мемориальная доска. Фото из архива Елены Этуш

Что греха таить, нередко бывает так, что человек, запечатленный на памятном барельефе, очень мало похож на себя самого. Но нынешний случай - совсем другого толка. До открытия памятного знака показывать, как он будет выглядеть - нельзя. Но корреспонденту «КП» удалось взглянуть на макет и увиденное превзошло все ожидания. Эта доска не похожа ни на одну другую. Барельеф выполнен в академическом стиле и с удивительной точностью. Под разными углами лицо любимого артиста меняет выражение: то грустный и лукавый, то улыбающийся и задумчивый, - Владимир Абрамович запечатлен на фоне театра Вахтангова, где прослужил всю жизнь. Автор проекта - молодой и неизвестный скульптор Филипп Трушин.

- Филиппа я нашла случайно, - рассказывает Елена Этуш. - Посоветовал старший экскурсовод Новодевичьего кладбища, его друг. Филипп отнесся к работе очень ответственно. Пересмотрел все фильмы и записи спектаклей с Владимиром Абрамовичем, приходил домой, смотрел его одежду и обувь, посидел в его комнате. Он пытался понять, кого будет лепить.

Макет был утвержден на днях. Доска делается на условиях софинансирования: половина денег поступает от вдовы, половину - дает правительство Москвы.

- Сергею Собянину спасибо, - говорит Елена. - Грант выделил безо всяких проволочек, сказал - сделал. Деньги уже поступили в фонд «Народный артист СССР».

Напомним, что московские власти выступили с инициативой установить мемориальную доску актеру Владимиру Этушу в марте прошлого года, практически сразу после обнародования печальной новости об уходе Владимира Абрамовича из жизни. Выступая перед СМИ, председатель думской комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов напомнил, что Владимир Этуш был не только актером и педагогом, но еще и «великим гражданином нашей страны», который во времена Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт. Тогда же Герасимов подчеркнул, что памятная доска будет установлена «вне всяких сомнений».

Почти половину жизни, 41 год, Владимир Этуш провел в старинном доходном доме 2/9 в Гранатном переулке, где снимал квартиру писатель Борис Зайцев, бывали Бальмонт, Соллогуб, Иван Бунин.

Вдова актера Елена Этуш надеется, что памятная доска появится уже в октябре этого года.