В Москве ищут очевидцев крушения самолета телеведущего Александра Колтового Фото: кадр с видео

Точная причина крушения легкомоторного самолета, которым управлял известный телеведущий и опытный пилот Александр Колтовой, до сих пор не установлена. Напомним, 41-летний мужчина погиб 7 ноября. В 14:54 его двухместный самолет вылетел с аэродрома Мячково неподалеку от подмосковного города Лыткарино и через 15 минут рухнул в районе Люберец. При падении самолет взорвался. Вместе с Александром погибла его пассажирка, 33-летняя Наталья Климова.

Спустя шесть дней после трагедии, 13 ноября, следователи призвали очевидцев откликнуться.

- Мы просим очевидцев авиапроисшествия предоставить видеозаписи полета и крушения воздушного судна PIPER SPORT для их приобщения к материалам уголовного дела, — обратились к жителям в Московском межрегиональном управлении на транспорте СК РФ. - Видеозаписи можно направить как в аккаунты следственного управления в социальных сетях, так и лично следователю по номеру 8-906-572-75-56.

Ролики должны помочь с точностью установить причину крушения. Ранее следствие обнародовало лишь предварительные версии. Приоритетная на данный момент – это техническая неисправность самолета.

- Имеются основания полагать, что винт легкомоторного самолета не работал в момент столкновения с землей. В ходе дополнительного осмотра воздушного судна на месте происшествия установлено, что масляный бак был пуст, - озвучила предварительные выводы старший помощник руководителя ММСУТ СК России Елена Марковская

Расследование уголовного дела продолжается, назначен ряд экспертиз.

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