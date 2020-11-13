ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Организатором конкурса является АО «Издательский дом «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1. Ответственный представитель проекта – Коммерческий директор интернет-проектов АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Панова В.В., тел. +7 (495) 665 7531, доб. 8815.

1.2. Конкурс проводится организатором самостоятельно на русском языке за счет собственных средств и привлеченных средств спонсоров.

1.3. Публичный конкурс проводится для предоставления возможности для микро и малого бизнеса г. Москвы, бесплатно заявить многомиллионной аудитории о себе и поделиться своим уникальным опытом построения бизнеса на площадках ИД «Комсомольская правда»: на сайте https://moscow.business.kp.ru/, на официальных страницах «Комсомольской правды» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, «Одноклассники» и Инстаграм, а также на радио «Комсомольская правда».

1.4. Участником конкурса может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, являющееся гражданином РФ и достигшее 18-летнего возраста, с регистрацией предпринимательской деятельности на территории г. Москвы.

1.5. Территория проведения конкурса г. Москва

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.4 и 1.5. настоящего Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник конкурса принимает в нем личное участие.

2.3. Участник конкурса обязан сообщить организатору следующие данные: имя, адрес электронной почты, название организации, место регистрации бизнеса. Паспортные данные, ИНН, регистрационные документы подтверждающие наличие регистрации бизнеса в г. Москве и контактный номер телефона, участником проекта сообщаются организатору после признания его победителем проекта.

2.4. Участник проекта не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в проекте третьему лицу (лицам).

2.5. Лицо, принявшее участие в проекте, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организатору проекта.

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА И ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ

3.1. Конкурс проводится в период с 28 октября по 01 декабря 2020 года в 2 (два) этапа:

• 1-й этап: Размещение историй построения бизнеса в г. Москве в сети Интернет по адресу: https://moscow.business.kp.ru/ в период с 28 октября по 01 декабря 2020 года. Срок (период) предоставления участником проекта истории построения бизнеса в г. Москве, с момента старта проекта с 28 октября 2020 года по 01 декабря 2020 года 23 ч. 59 мин., (время московское).

• 2-й этап: Флэшмоб в социальных сетях на официальных страницах организатора проекта. Флешмоб #мыделаембизнесвмоскве проводится в сети Интернет на официальных страницах «Комсомольской правды» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, «Одноклассники» и Инстаграм в период с 8 ноября по 01 декабря 2020 года. Срок (период) предоставления участником проекта историй построения бизнеса в г. Москве с 8 ноября 2020 года по 01 декабря 2020 года 23 ч. 59 мин. (время московское).

3.2 Для участия в конкурсе необходимо прислать историю построения бизнеса в Москве, оставив заявку на сайте https://moscow.business.kp.ru/?popup=participate или на официальных страницах «Комсомольской правды» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, «Одноклассники» и Инстаграм

3.3. Редакция ИД «Комсомольская правда» выберет 15 победителей в следующем порядке:

-до 16 ноября 2020 года включительно — 5 лучших историй от предпринимателей

-до 23 ноября 2020 года включительно - 5 лучших историй от предпринимателей

-до 28 ноября 2020 года включительно — 4 лучших истории от предпринимателей

-до 01 декабря 2020 года включительно — 1 лучшую историю от предпринимателей

3.4. 15 лучших историй от предпринимателей будут опубликованы в проекте https://moscow.business.kp.ru/ с 01 декабря 2020 г. по 30.01 2021г.:

- 6 из них в рубрике «Бизнес-кейсы» на сайте проекта

- 9 из них в рубрике «подкасты» на сайте проекта , а также станут гостями радиопрограммы «Свое дело». Радиопрограммы готовятся в записи.

3.5 Решение о признании участника победителем сообщается Редакцией с 17 ноября 2020г. по 03 декабря 2020 г. по средством электронной почты.

3.6 Редакция вправе запросить у победителей всю необходимую информацию, в том числе регистрационные документы.

3.7. Отправляя заявку на участие в конкурсе, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми условиями настоящего Положения и подтверждает достоверность представленных организатору сведений и регистрационных данных.

3.8. Размещая историю посредством оформления заявки на участие в проекта по ссылке: https://moscow.business.kp.ru/?popup=participate, а также в официальных сообществах «Комсомольской правды» и на личных страницах участников с #мыделаембизнесвмоскве в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, «Одноклассники» и Инстаграм, участник соглашается на передачу права публикации истории с указанием его имени и доведения до всеобщего сведения в сети Интернет на сайте https://moscow.business.kp.ru/, на радио «Комсомольская правда» без выплаты какого-либо вознаграждения и срока передачи прав, а также на передачу личных данных Департаменту предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: https://www.kp.ru/daily/21712087.5/4321347/

4.2. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.4 и 1.5. настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в публичном проекте на официальных страницах «Комсомольской правды» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, «Одноклассники» и Инстаграм, и путем проставления галочки при оформлении формы заявления на участие на сайте https://moscow.business.kp.ru/?popup=participate