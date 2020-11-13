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Экс-жена малазийского короля Оксана Воеводина похудела на 15 килограммов и запускает свой бьюти-проект

После расставания с монархом девушка начала жизнь с чистого листа
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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После родов молодой маме пришлось сбросить 15 килограммов, которые она набрала за беременность

После родов молодой маме пришлось сбросить 15 килограммов, которые она набрала за беременность

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Последний год Оксана Воеводина, которую во всем мире знают как русскую экс-жену малазийского короля, не давала интервью и практически не появлялась на публике. Все это время после развода, обернувшегося громким скандалом, "Мисс Москва-2015" посвятила сыну Леону и собственным бизнес-проектам. Благо, опыт работы на себя у Оксаны есть: еще до свадьбы, подарившей ей внимание мировых СМИ, у девушки был свой салон красоты. Новый проект планируется куда масштабнее.

- В октябре я запустила в Инстаграме свою вторую страничку @beautyhints - подсказки по красоте. Приятно, что вы об этом уже знаете, - рассказала Оксана kp.ru. - Сейчас рынок косметических средств перенасыщен, очень много рекламы, и я представляю, как трудно сориентироваться в этом многообразии и подобрать то средство, которое работает. Думаю, многие хоть раз ловили себя на мысли – вот бы кто подсказал, какая именно из этих красивых баночек подойдет мне на 100%?.. Так родилась идея и миссия блога @beautyhints – избавить девушек от мук выбора, предлагая лучшие средства по уходу.

По словам Воеводиной, все косметические новинки она тестирует на себе.

- Работает это так: мы с моими бьюти-коллегами отбираем наиболее эффективные косметические решения по всему миру, проверяем на себе в течение 2-3 месяцев, и, если результат соответствует ожиданиям, выводим их на российский рынок и рекомендуем нашим подписчикам, - продолжает Оксана. - Сейчас, например, тестируем 4 косметических средства по уходу за кожей и волосами, результатами скоро поделимся. Первый продукт появится после 20 ноября. Это омолаживающая сыворотка для лица с уникальной формулой, аналогов которой на российском рынке нет.

Mom and son

Mom and son

Фото:

Кроме того, в бьюти-блоге появятся экспертные мнения косметологов и посты-подсказки, как выбирать косметику, ухаживать за собой и каким процедурам отдавать предпочтение.

Между тем, основную страницу Воеводиной в Инстаграме, на которую подписаны более 600 тысяч человек, на днях пытались взломать: в руки злоумышленников чуть было не попали все персональные данные, фотографии и личная переписка Оксаны.

- Инцидент, признаюсь, очень неприятный. Но не думаю, что это было направлено лично на меня, - считает Оксана. - Мошенники часто атакуют профили публичных лиц, чтобы потом продавать владельцам доступ. Схема стандартная. К счастью, у меня все закончилось хорошо.

Кроме того, в ближайшее время экс-жена малазийского короля появится в нескольких рекламных проектах в качестве модели. После рождения ребёнка ей удалось вернуть модельные параметры: при росте 179 см Оксана весит 52 килограмма.

КСТАТИ

Секреты стройности Оксаны Воеводиной

После родов молодой маме пришлось сбросить 15 килограммов, которые она набрала за беременность. Вес ушёл за 3 месяца, но Оксане пришлось перепробовать несколько вариантов питания, прежде, чем был найден идеальный.

1. Подсчёт калорий. Дневная норма - 1380 ккал. Вес уходил быстро, но все время приходилось есть огурцы, чтобы хоть как-то обмануть голод и уложиться в норму.

2. Питание по группе крови. Этого способа Оксана придерживается до сих пор. Суть его в том, что группа крови генетически обуславливает, какие продукты хорошо усваиваются в организме, а какие, наоборот, вредят ему.

3. Дробное питание - этот метод «ешь все, что хочешь, но отдельно» для Воеводиной уже стал образом жизни.

- На завтрак у меня только углеводы - энергия на день, - объясняет Оксана в своём бьюти-блоге. - Второй завтрак - белки, строительный материал для организма. Обед - салат и супов. Ужин - преимущественно, белки: рыба или индейка на пару.

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