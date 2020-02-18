2020-02-18T15:22:02+03:00
Звезды

«Я была не единственной супругой»: русская жена короля Малайзии узнала о существовании соперницы спустя два дня после свадьбы

Монарх-многоженец полтора года скрывал от Оксаны Воеводиной, что несвободен
Алена МАРТЫНОВА
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«Мисс Москва-2015» и бывшая жена короля Малайзии Оксана Воеводина наконец решилась рассказать, из-за чего же на самом деле распалась их семья.«Мисс Москва-2015» и бывшая жена короля Малайзии Оксана Воеводина наконец решилась рассказать, из-за чего же на самом деле распалась их семья.Фото: Личный архив
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«Мисс Москва-2015» и бывшая жена короля Малайзии (также уже бывшего - вскоре после свадьбы Мухаммад V оставил престол) Оксана Воеводина наконец решилась рассказать, из-за чего же на самом деле распалась их семья. В новом шоу Ксении Собчак «Док-ток» Оксана призналась, что была не единственной супругой монарха. И хотя в Малайзии многоженство разрешено, браки нужно оформлять по определенным правилам. В частности, муж обязан спрашивать разрешения на такое расширение семьи у первой, старшей жены. Но король, видимо, решил, что ему законы не писаны и оформил брак с русской девушкой совсем не честным способом.

- Спустя два дня после нашей свадьбы в Барвихе я узнала, что не единственная, - рассказала Оксана Воеводина. - Когда супруг находился в ванной комнате, зазвонил телефон. На экране высветилось имя Боб, я была уверена, что это его друг или деловой партнёр из Америки звонит поздравить со свадьбой. Я подняла трубку и услышала истеричный женский голос, который прокричал, чтобы я никогда не смела брать телефон ее мужа. Когда Фарис (домашнее имя монарха. - Ред.) вышел, я спросила, что происходит. Но он выхватил у меня телефон и ушел в другую комнату. Так я узнала, что он уже женат, хотя мы полтора года до этого жили вместе, и у меня не было никаких сомнений.

Единственное, что рассказывал король своей русской избраннице - мол, в 2010 году он был женат на женщине из Чехии, но документально брак не оформлял. Однако, после расставания у них остался нерешённым вопрос с имуществом: Фарис собирался продать кое-какую недвижимость, чтобы окончательно рассчитаться с бывшей. Все это было ложью.

Примечательно, что после бракосочетания в Малайзии по мусульманском законам, которое предшествовало свадьбе в Барвихе, русская жена получила на руки официальное свидетельство, удостоверяющее, что она является первой и единственной супругой.

Король Малайзии Мухаммад V Фото: EAST NEWS

Король Малайзии Мухаммад VФото: EAST NEWS

- Но я и без документов не сомневалась, что я у него одна. Он говорил о любви, красиво ухаживал, просил родить ему наследника, - призналась Воеводина. - У нас большая разница в возрасте - 23 года. И я была уверена, что взрослому человеку, у которого нет детей, уже не захочется искать себе кого-то другого, что он уже нагулялся.

Кроме того, в эфире Первого канала Воеводина выставила на продажу своё свадебное платье от Валентина Юдашкина, созданное в единственном экземпляре. Его продают за 2,5 миллиона рублей, что гораздо ниже реальной стоимости - эти деньги пойдут на благотворительность.

Напомним, пышная русско-малайзийская свадьба состоялась в Барвихе в ноябре 2018 года, когда Оксана находилась на ранних сроках беременности. Мухаммад V планировал, что на родине об этом никто не узнает, однако его же гости слили в Сеть фото и видео с торжества. Во дворце брак с русской девушкой приняли в штыки. Из-за скандала с рассекреченной супругой король бросил русскую жену прямо в путешествии по Европе и улетел в Малайзию. Чтобы вернуться домой в Москву, девушке пришлось даже продать свадебное кольцо. С тех пор супруг никаких попыток примириться не делал и даже после рождения наследника не пытался его увидеть и ни разу не помог финансово. Между тем, Оксане и ее сыну Леону регулярно поступают угрозы из малазийского дворца: девушка опасается, что сына могут выкрасть и увезти на родину бывшего мужа.

Изгнанная из рая: русская жена короля Малайзии. Док-ток..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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