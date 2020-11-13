Организаторы раскрыли подробности проекта "Нюрнберг. Начало мира"

Проект "Нюрнберг. Начало мира" покажет уникальные документальные свидетельства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект будет выходить на сайте nuremberg.media с 19 ноября, накануне начала процесса в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. В основе — свидетельства от первого лица. Создатели, РИА "Новости" и группа журналистов-исследователей, работает с материалами главных российских и зарубежных архивов и фондов, изучающих наследие Нюрнберга. Среди документов — уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, карикатуры, фото- и видеоматериалы.

"Для меня и коллег это очень эмоциональный проект, он во многом медиа-памятник, он о памяти жертв, и эту память важно сохранить, — рассказала на пресс-конференции руководитель проекта, журналист и писатель Наталия Осипова. — Ведь именно на Нюрнбергском процессе впервые было отделено добро от зла. Он не был расправой, это был честный суд".

По словам Осиповой, за 75 лет, прошедших с начала судебного процесса, аудитория изменилась: "мы теперь во многом не читатели, а зрители, мы должны синтезировать внимание аудитории".

Поэтому, как отметила заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева, этот проект — мультимедийный и трансмедийный, он будет идти на разных платформах.

Его частями станут выставки, VR-реконструкции, подкасты, паблик-токи, перформансы, конференции.

"Нюрнберг. Начало мира" продлится целый год, с ноября 2020 по октябрь 2021 года. Буквально день за днем следуя за ходом судебного заседания, которое длилось с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Проект выйдет на четырех языках (на котором шел Нюрнбергский процесс) – русском, английском, французском, немецком.

"Итогом станет доказательство факта геноцида советского народа, — отмечает Наталия Осипова. — В проекте мы докажем, что это был факт геноцида, преследования по ряду признаков".

Осипова рассказала, что в рамках "Нюрнберг. Начало мира" запланирована серия коллабораций с МХАТом имени Горького.

Почти одновременно с запуском проекта РИА Новости, во МХАТе 20 ноября пройдет премьера спектакля "Нюрнбергский вальс". Эта постановка по пьесе Александра Звягинцева. Режиссер — Грета Шушчевичуте, а главную роль исполняет Лиза Арзамасова. Это история не только о трибунале, но и о трагической любови русской аристократки-эмигрантки и советского разведчика. Для постановки были сделаны декорации, которые воспроизводят интерьеры "зала 600" Дворца правосудия в Нюрнберге. Поэтому зрители будут выступать в роли очевидцев процесса.

"Мы хотим сделать сильное высказывание, которое не противоречит, а поддерживает те открытия, которые сделали наши ученые, — рассказал режиссер, художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков. — Материал невероятный, важный. Он резонирует с сегодняшним днем. Понятие фашизма, гуманизма, геноцида сегодня требует осмысления".