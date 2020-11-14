В США набирает обороты трансгендерное безумие: подростки меняют пол, чтобы просто привлечь к себе внимание

Автор книги об агрессивной трансгендерной пропаганде столкнулась с проблемами Фото: Shutterstock

В США вышла книга «Необратимый ущерб: трансгендерное безумие соблазняет наших дочерей», написанная журналисткой и постоянным автором The Wall Street Journal Эбигейл Шрайер. По утверждению Шрайер, она столкнулась с трудностями как на этапе издания книги, так и после выхода ее в свет.

Содержание книги полностью соответствует ее названию: автор считает, что агрессивная пропаганда «трансгендерных ценностей» привели к тому, что количество операций по смене пола в стране за последние годы выросло многократно. Особенно среди девочек-подростков.

«Каждый человек, который когда-либо скептически относился к внезапному стремлению к небинарному будущему, но боялся его выразить, – эта книга для вас», – сказано в аннотации.

Суть проблемы

Журналистка задает вопрос: как из крошечной доли диагноз «трансгендерная дисфория» превратился в США в массовое увлечение? Для написания книги она совместно с д-ром Лизой Литтман провела целое исследование и взяла тысячи интервью у девочек, которые позиционируют себя как трансгендеры.

Выводы Шрайер ошеломляют: во-первых, большинство подростков лишь заявляют о своей «нетрадиционности», а во-вторых, таким образом они просто пытаются привлечь к себе внимание. В то же время, некоторые идут дальше и начинают трансгендерную терапию, которая основывается исключительно на их самодиагнозе.

«Невозможно представить себе ситуацию, при которой больной назначает себе серьезное лечение сам, основываясь лишь на своих субъективных ощущениях. Тем более нельзя даже допустить, чтобы пациент сам себе назначал операцию», – пишет Шрайер.

По ее мнению, большинство американцев согласны с тем, что волна смены пола среди тинейджеров – несомненно тревожный признак. Однако говорить об этом и уж тем более озвучивать подобные мысли где-то помимо своей кухни не принято. Иначе можно угодить в ряды несогласных с общечеловеческими свободами, основанными на принципе всеобщей толерантности.

«Мнение, что внезапная волна смены пола среди тинейджеров есть тревожный и идеологически мотивированный феномен, едва ли является экстремизмом. По сути, за пределами Twitter, Reddit и университетских кампусов этот взгляд разделяется большинством американцев. Нет никакой фобии в указании на то, что большинство подростков не в подходящем состоянии для того, чтобы совершать необратимые изменения со своими телами», – пишет автор.

Шрайер утверждает, что на определенной стадии взросления практически всем девочкам-подросткам свойственно комплексовать по поводу собственной внешности, и подсовывать им выход в виде операции по смене пола - это, как минимум, нечестно. Основной посыл книги таков: дайте детям вырасти и определиться.

«Это те же девушки, у которых была анорексия. Они очень тревожные, очень рано развившиеся девочки. Они ходят в среднюю школу, и у них нет друзей. Для них нет компании. Они такие умные и одинокие, потому что они все время в Интернете, все время с мамой и не подходят для школы.

Объявив себя трансгендерными, эти девушки сразу же обретают социальный статус, вызывают восхищение в соцсетях и получают одобрение своих учителей и других взрослых, которые стали «транс-дружелюбными» в современной компьютерной культуре».

По утверждению Шрайер, она столкнулась с трудностями как на этапе издания книги, так и после выхода ее в свет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Помимо общения с трансгендерными девушками Шрайер провела сотни интервью с их родителями. Выяснилось, что подавляющее большинство девочек начали проявлять интерес к проблеме после просмотра видеороликов и общения с друзьями в сети. Гуру трансгендерного подхода утверждают, что родители, ставящие под сомнение новую половую идентичность – это зло, способное довести до суицида, а интернет-семья с успехом их заменит.

Блогеры-трансгендеры не только расписывают схемы приема тестостерона, но и рассказывают, как и о чем говорить с врачами, чтобы получить вожделенный курс блокаторов полового созревания.

На сегодняшний день девочке-подростку в США достаточно убедить врачей в том, что она действительно хочет сменить пол, и уже на следующий день она может начать прием тестостерона. Разрешение на получение блокаторов полового развития в большинстве штатов можно получить раньше, чем водительское удостоверение или право употреблять алкоголь.

Официальная позиция

Шрайер говорит, что столкнулась с проблемами уже на этапе подготовки книги к публикации. Одно из издательств, с которым она договорилась о выпуске книги, резко передумало. Оказалось, что причиной стали протесты сотрудников-активистов.

После нескольких попыток журналистке удалось найти издателя, но перипетии не закончились – уже после выхода книги в свет Amazon отказался ее рекламировать, хотя и предлагает к продаже за $15,59 в электронном формате и $ 19,71 в печатном.

Кроме того, большинство известных журналистов, которые хотели бы отрецензировать книгу, узнали, что «это никому не нужно» и их рецензии просто не будут напечатаны. В общем, цивилизованный и толерантный западный мир в очередной раз закрыл глаза и делает вид, что никакой книги просто нет.

Кроме того, бурю негодования вызвало интервью, которое Шрайер дала американскому телеведущему в его подкасте The Joe Rogan Experience – говорят, что сотрудники платформы Spotify провели более десяти акций протеста с требованием убрать передачу.

А что думают читатели? Как водится, мнения разделились. Ниже – немного комментариев.

В США вышла книга «Необратимый ущерб: трансгендерное безумие соблазняет наших дочерей»

За

– Великолепно сбалансированный анализ сложного поворота трансгендеризма, а именно быстрого начала гендерной дисфории. Навыки Шрайер как репортера-расследователя очевидны. Она предлагает сочетание статистических данных с широким спектром мнений экспертов, смешанных с убедительными личными отчетами. Я учил подростков более тридцати лет, но из книги многое узнал о силе соцсетей в сочетании с социальной изоляцией.

– Превосходно! Это ясная, хорошо структурированная, увлекательная книга, и, хотя вы не узнаете об этом по многим довольно безумным негативным отзывам, опубликованным здесь, автор на самом деле изо всех сил старается понять с сочувствием обе стороны. Настоятельно рекомендуется.

– У книги скептический, а не ненавистный тон, и Шрайер искренне заботится о молодых девушках.

– Это далеко не нападение на трансгендеров, это скорее дискуссия о том, как быстро начавшаяся гендерная дисфория лечится у девочек-подростков, которые сообщают о чувстве неудовлетворенности своим биологическим полом после того, как не испытывали таких чувств в детстве.

Против

– Этот автор и эта книга трансфобны. Мне противно, что такой мусор публикуется. Это будет больно транс-детям.

– Эта книга абсолютно неотличима от расистской евгеники. Эта книга доказывает, что трансфобия и расизм взаимосвязаны.

– Это вредно и опасно для ЛГБТ, особенно трансгендерных подростков, которые уже находятся в группе риска. Это продвигает вредную идеологию. Она расистская и трансфобная. Это одна из самых разрушительных книг, и я предлагаю вам не читать ее.

– Эта книга нанесет необратимый ущерб трансгендерам. Позор тем, кто написал, отредактировал и опубликовал этот абсолютный мусор.