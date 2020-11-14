Удар по поджелудочной и риск диабета: Врач рассказал про скрытые угрозы коронавируса и как их избежать

14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом. Фото: Shutterstock

14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом. В эпоху пандемии новой коронавирусной инфекции диабет и ожирение – два болезни, которые серьезно повышают риск тяжелого течения ковида и опасность летального исхода. Почему SARS-CoV-2 особенно сильно бьет по людям с диабетом? Какие скрытые угрозы несет COVID-19? И какие главные подходы важно применять в лечении ковида у больных с диабетом? Об этом «Комсомолке» рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова.

ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫХ ОПАСНОСТИ

1. С глюкозой вирус активно проникает в организм.

В ковидных клиниках больные с диабетом составляют сейчас около 25% – 30% от общего числа госпитализированных.

- Дело в том, что вирус SARS-CoV-2 очень «любит» сладенькое. Такой он хитрый, что ему только дай глюкозы. Вирус благодаря глюкозе, можно сказать, живет и процветает, и активно проникает в клетки. Поэтому диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, это опасное заболевание в плане рисков тяжелого течения новой коронавирусной инфекции, - говорит Марина Шестакова.

2. Ковид бьет по поджелудочной и может вызвать диабет.

Одна из мишеней ковида – поджелудочная железа. Поэтому у переболевших COVID-19 повышается риск развития диабета.

- Это логичный путь развития заболевания. Чаще всего случается так, что в детском возрасте ребенок переносит инфекцию, ангину, скарлатину, корь, краснуху и через месяц у него развивается диабет первого типа (сахарный диабет 1 типа возникает на фоне дефицита инсулина, поэтому он называется инсулинозависимым, - прим. ред.). Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа, - отмечает эксперт.

3. Скрытая угроза эпохи ковида – ожирение.

Существует скрытая угроза, связанная с периодом самоизоляции, через который мы все прошли, и ограничением физической активности, с которым сталкиваемся и сейчас.

- В эпоху ковида люди намного меньше двигаются, больше сидят дома, больше едят, смотрят кошмары про коронавирус по телевизору. Все это способствует развитию ожирения. Есть исследования итальянских авторов, согласно которым за время ковида число людей, которые перешли из группы с нормальной и избыточной массой тела в группу с ожирением, выросло в 3 раза. Рост массы тела, плотное питание, ограниченное движение, – это все прямой путь к диабету второго типа (инсулиннезависимый диабет, - прим. ред.), - предупреждает Марина Шестакова.

К тому же рыхлая жировая ткань – это активная среда для субклинических (внутренних, неявных, - прим. ред.) воспалительных процессов. Такое воспаление поддерживает нарушение иммунных реакций. Не дает стабилизироваться иммунному фону во время и после инфекции, а значит, весь наш организм разбалансирован и не может давать отпор заразе.

Важно: нормальным считается индекс массы тела до 25. Если он вырастает до 35 и выше, то велика опасность тяжелого течения ковида! (для определения индекса массы тела возьмите свой рост в метрах, возведите в квадрат. А потом разделите свою массу тела на полученную цифру).

- Однако это не значит, что истощенные люди легче переносят ковид, - напоминает эксперт. – Закономерность здесь схожая: как истощенный, так и излишне упитанный человек имеет большие риски тяжелого течения новой коронавирусной инфекции, чем люди с нормальной массой тела.

Важно: если индекс массы тела ниже 20, то иммунная система в таком случае тратит все силы, так сказать, на поддержание жизнеспособности человека, и ей уже не до борьбы с вирусами.

4. Стресс приводит к изменениям сахара в крови у недиабетиков.

- Бывает и так, что человек заболел ковидом, у него нет диабета, а в госпитале выявляют высокий сахар в крови. Это так называемая стресс-индуцированная гипергликемия (увеличение уровня глюкозы в сыворотке крови по сравнению с нормой на 4 и более ммоль/л, - прим. ред.), которая возникает в ответ на стресс. Как правило, после того, как человек вылечился от ковида, такого рода гипергликемия тоже уходит. Однако здесь есть риск, что через несколько месяцев у такого человека может развиться диабет. Эта ситуация оказалась даже хуже по прогнозу выздоровления для пациентов с ковидом, чем явный диабет, - отмечает Марина Шестакова.

Директор Института диабета Марина Шестакова

ЧТО ВАЖНО ПОМНИТЬ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОВИДА У ДИАБЕТИКОВ

- Подавляем сладкую среду.

Первейшая задача врачей – это постараться вернуть уровень сахара к норме чаще всего через инсулинотерапию. Применение стероидов (гормональных препаратов, - прим. ред.) при терапии людей с диабетом не исключается.

- Частый мониторинг уровня сахара.

- Если человек с диабетом болеет ковидом в нетяжелой форме и переносит его дома, то ему обязательно нужно вести частый мониторинг крови. Количество полосок (тесты для аппарата – глюкометра, - прим. ред), которыми он должен запастись, возрастает. Проверять сахар в крови нужно не менее 6 раз в день (!), чтобы не пропустить тот момент, когда сахар поползет вверх на фоне инфекции - рекомендует специалист.

Важно: пороговый уровень 7 ммоль/л. Выше нельзя.

- Если сахар пополз вверх и преодолевает планку в 10 – 11 ммоль/л, нужно обязательно найти возможность проконсультироваться с врачом и, вполне вероятно, перейти на инсулинотерапию, если пациент все еще на таблетках, - продолжает Марина Шестакова. - Принцип у нас остается тем же, что и при лечении ковида в госпитале: нам нужно сохранять норму гликемии, иначе вирус будет размножаться очень активно и это может привести к тяжелому течению ковид.

- Применение метформина.

Как показывают исследования, диабетические таблетки защищают от тяжелого течения ковида. Например, метформин. Длительное применение этого препарата до того, как человек заболел ковидом, в 3 раза снижает тяжесть заболевания.

Важно: лекарственные препараты применяются строго по назначению врача.

- Обильное питье выводит токсины.

В домашних условиях, если развивается лихорадочная температура, то ее можно сбить жаропонижающими (например, парацетамолом) и пить много воды. Большим количеством воды кровь будет промываться, а токсины – выводиться.

- Долой лежание на диване перед телевизором.

- Если большую часть времени вы проводите дома, стоит не засиживаться на диване и не перекусывать бесконечно. Старайтесь давать себе физическую нагрузку, даже если нет возможности для длительных прогулок на улице. Подберите те комплексы упражнений на каналах YouTube, например, которые подойдут именно вам. Часто для эффективных упражнений нужен всего лишь коврик и стул для опоры. Этого достаточно! А дальше остается просто выделить для себя 30 минут в день. Выбирайте тренировки по силам, не нужно себя перегружать штангами. Занимайтесь с мячиком, со скакалкой, с растяжной лентой. Все! Это уже большая польза для здоровья, - отмечает Марина Шестакова.

- Не переедать сладкого.

- Делайте овощные салаты, употребляйте белковую пищу, творожные продукты, - пожалуйста! Лишь бы явными сладостями себя не перегружать! И так вполне можно пройти весь этот сложный период пандемии, сохраняя физическую форму и здоровье, - рекомендует наш эксперт.

- Внимательно относиться к гипертонии. Контролировать давление.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как мотивировать себя подняться с дивана, если там – удобнее, а на зарядку как будто и сил нет?

- Да, с диабетом живут, и живут долго, сосудистые осложнения развиваются не сразу. Каждый думает, что «это не про меня». Люди этой болезни сильно не боятся. Поэтому как тут мотивировать? Кого-то мотивирует то, что нужно еще сплясать на свадьбе внука, например. Конечно, сложно заставить себя что-то делать, когда ты сейчас вот прекрасно себя чувствуешь и не видишь никакой угрозы здоровью. Если нам прекрасно сидится на диване, диван удобный? Но подумайте о будущем, о перспективе! Создавайте правила здорового образа жизни сами для себя и для своей семьи, для своего коллектива, если вы руководитель. Будьте примером для других. Вот это должно быть сейчас модно.

БУДЬ В КУРСЕ

Основные факторы риска течения ковида в зависимости от массы тела

- Если у пациента с COVID-19 есть ожирение и диабет, и индекс массы тела выше 30, то летальность (число умерших от числа заболевших, - прим. ред.) от ковида при таком сочетании почти 9%.

- При тех же факторах и индексе массы тела от 35 – до 40 - летальность 11%.

- Индекс массы тела выше 40 – летальность 14%.

- Если к диабету и повышенному индексу массы тела добавить такой фактор, как пожилой возраст, то летальность увеличивается до 27%, то есть умирает практически каждый четвертый.

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