Балерина с болезнью Альцгеймера исполнила танец, услышав музыку Чайковского

Трогательное видео стало вирусным Фото: www.youtube.com

В 1960-х годах балерина Марта Гонсалес исполняла ведущие партии в Нью-Йоркском балете. Потом она работала педагогом в хореографическом училище, читала студентам лекции об эстетической ценности балета и выступала как режиссер-постановщик.

Но ее настигла болезнь Альцгеймера, которая приковала женщину к инвалидному креслу. Бывшая балерина почти перестала двигаться.

В один из дней сотрудники дома престарелых, где провела свои последние дни Марта, надели ей наушники и включили музыку Петра Ильича Чайковского из балета «Лебединое озеро». И тут началось чудо: при первых звуках бывшая танцовщица начала вспоминать балетные партии и пытаться их повторить. Марта Гонсалес разводила руки, медленно качала головой из стороны в сторону и улыбалась.

На танец экс-балерины в инвалидном кресле пришел посмотреть почти весь персонал больницы. Врачи сняли его на видео и лишь на днях, уже после смерти балерины, которая скончалась в 2019 году в возрасте 72 лет, выложили снятое в Сеть.

- Для нас большая честь, что видео Марты Гонсалес потрясло весь мир, - рассказал психолог–музыкотерапевт Пепе Ольмедо. - Очень важно, чтобы больше людей с болезнью Альцгеймера и находящихся в других деменциях осознали силу музыки, танца и искусства в собственной жизни.

Посмотрев это видео, люди со всего мира начали делиться своими историями о близких, страдающих болезнью Альцгеймера.

«Разум и мозг - самые сложные системы во Вселенной, мы не должны оставлять людей запертыми, мы должны искать ключи», - пишут люди.

К тысячам пользователей присоединился актер Антонио Бандерас: «Музыка Чайковского сумела высмеять болезнь Альцгеймера».