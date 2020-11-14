Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 14 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Нагорном Карабахе военнослужащих в субботу, 14 ноября 2020 года. Обмен состоялся при посредничестве российских миротворцев.
Фото: REUTERS
ОБМЕН ТЕЛАМИ ПОГИБШИХ
Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Нагорном Карабахе военнослужащих в субботу, 14 ноября 2020 года. Обмен состоялся при посредничестве российских миротворцев. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
- В рамках гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении были переданы армянской стороне. В свою очередь, были приняты тела шести военнослужащих Азербайджанской Армии, которые погибли во время боев возле города Шуша, - отметили в военном ведомстве, поблагодарив Минобороны РФ и лично министра обороны Сергея Шойгу за организацию акции по обмену телами погибших.
Многие жители тех районов Нагорного Карабаха, которые, согласно договору, должны перейти Азербайджану, в спешке покидают родные места, оставляя за собой в буквальном смысле выжженное поле
Фото: REUTERS
АВТОБУСЫ В СТЕПАНАКЕРТ
Одиннадцать автобусов с жителями Нагорного Карабаха отправились из Еревана в Степанакерт.
- В соответствии с договоренностью, которая была достигнута между президентом Арцаха (Нагорного Карабаха – прим. ред.) Араиком Арутюняном и мэром Еревана Айком Марутяном, утром 14 ноября от мэрии Еревана в Степанакерт отправились 11 автобусов с гражданами, которые во время войны переезжали в Армению, - гласит сообщение на странице мэрии Еревана в социальной сети Facebook.
Планируются и дополнительные рейсы – о них будет сообщать оперативный штаб Нагорного Карабаха, действующий в Ереване.
ЖИТЕЛИ ПОКИДАЮТ КАРАБАХ
Многие жители тех районов Нагорного Карабаха, которые, согласно договору, должны перейти Азербайджану, в спешке покидают родные места, оставляя за собой в буквальном смысле выжженное поле – они разбирают не только свои дома, но и школы, здание банка и даже спорткомплекс.
Однако есть и те, кто собирается остаться на родной земле, несмотря ни на что.
- Дали время выехать – а куда выехать? - поделился с корреспондентом kp.ru один из жителей Нагорного Карабаха. – Нам некуда уезжать. Мы здесь родились и выросли, тут наши дети и старики.
В Степанакерт прибыла очередная колонна подразделений российской миротворческой бригады.
Фото: REUTERS
ЕЩЕ ОДНА КОЛОННА МИРОТВОРЦЕВ
Военная полиция РФ начинает патрулировать зоны ответственности «Север» и «Юг» в Карабахе. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил также, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
В Степанакерт прибыла очередная колонна подразделений российской миротворческой бригады. Колонна совершила марш протяженностью около 100 километров из района сосредоточения в городе Горис. В составе колонн в пункты назначения прибывают бронетранспортеры, автотехника, а также средства материально-технического обеспечения.
Напомним, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось с 10 ноября 2020 года. Согласно заявлению, принятому совместно главами России, Армении и Азербайджана, конфликтующие стороны должны остановиться на занятых позициях и обменяться военнопленными, а в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
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