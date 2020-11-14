Геннадий Онищенко - о прививках от ковида: Вакцины хватит всем - только не надо паниковать

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти объявили, что всеобщая вакцинация населения от ковида начнется уже в конце ноября, поскольку испытания вакцины «Спутник V» подходят к завершению, и дело идет к налаживанию массового производства. Однако в медиапространстве высказываются опасения, что в стране не хватит производственных площадей, мощностей, чтобы произвести достаточное количество вакцины для иммунизации всего населения.

Этот вопрос вызвал у Геннадия Онищенко реакцию весьма насмешливую:

- Это кто сказал? Фамилии, имена и явки, пожалуйста.

- Геннадий Григорьевич! Ну, нет их у меня, явок этих.

- Нет? Ну, значит, это вы сами придумали. Итак, производственные мощности у нас есть. Более того, если вы следите за печатью, а не за сплетнями, то наша страна заключила с другими государствами договора на поставку им готового продукта на многие миллионы доз. И этих стран уже несколько десятков, несмотря на всю кликушескую кампанию, которая была развернута и на профессиональном, и на политическом уровне, по дискредитации наших вакцин. А ведь какой мощный накат против нас идет: даже главы некоторых «демократических» государств возмущались – как Россия посмела сделать свою вакцину, не спросив у них разрешения?

- То есть, вы уверены что всем россиянам хватит? Всем 146 миллионам?

- На наши национальные нужды вакцина будет изготовлена в достаточном объеме. На сегодняшний день на низком старте как минимум два предприятия, где будут производиться партии, исчисляющиеся миллионами. Мощности уже готовы, ведется отладка производства. Одно из предприятий находится в Москве, другое тоже в европейской части нашей страны. Так что в этом плане никаких опасений быть не должно.

- А они , опасения, все-таки есть, если речь идет о миллионных поставках в другие страны.

- Зря беспокоитесь. Кроме прямых поставок готового продукта, то есть вакцины, еще прорабатывается возможность производства ее в других странах, на их площадях. Это на основе нашей документации, по нашим технологиям, под нашим патронатом и, как говорится, без потери права. Для их нужд.

- То есть заявления о том, что «массовое производство «Спутник V» заметно сдерживают особенности технологической платформы, на которой делается эта вакцина», несостоятельны?

- Давайте не будем нагнетать панику. Есть свои трудности, возможны какие-то небольшие подвижки по времени. Но они не принципиальны, не фатальны. Налаживание промышленного производства – это самостоятельный, сопоставимый по важности с самой разработкой вакцины этап, но он уже, слава Богу, благополучно завершается, и первые партии промышленно изготовленной вакцины уже готовятся и, более того, уже поступают в регионы.

- Летом говорили, что в России будет выпускаться до 30 миллионов доз для внутреннего потребления.

- Ну, будет выпускаться столько, сколько надо. У нас были всякого рода оракулы, всякого рода специалисты, которые из косметологов переквалифицировались в эпидемиологи и вещали о тотальной принудительной вакцинации. Что всех будут заставлять, требовать, палкой загонять под эту вакцинацию. Эта тема тоже сегодня муссируется. Естественно, она проплачена. И идет она в тех же рамках дискредитации вакцинации как метода профилактики. Ну, в данном случае, применительно к ковиду.

- А что, не будут разве заставлять?

- Все будет в соответствии с законом Российской Федерации. А в Российской Федерации самый прогрессивный закон в области иммунопрофилактики, главный принцип которого построен на информированном согласии на прививку. Что это означает? Я должен вас убедить в необходимости вакцинации. Только после этого вы даете на это согласие.

- Так вот почему меня попросили подписать какую-то бумажку в поликлинике, когда я приходил делать прививку от гриппа…

- Вот! И вообще, все население прививать от коронавируса не будут, в этом нет никакой необходимости. Мы тотально не от всех болезней прививаем. Есть инфекции затухающие – после седьмого прихода они просто исчезают, а есть – долговечные. Корь известна тысячи лет. Вот от кори, от оспы и полиомиелита – всех прививаем с рождения ( кроме тех, кого родители не дают). Тотально прививаем от туберкулеза. А от гепатита прививаем не всех, а по показаниям.

- А от гриппа?

- Грипп периодически меняется И вакцины от гриппа меняются. И я постоянно напоминаю вам, что надо от него прививаться ежегодно. Кстати, напоминаю еще раз - привейтесь и от пневмококковой пневмонии. Это важно прежде всего людям работоспособного возраста, 30 – 50лет.

- А можете сказать., много народу следует этой рекомендации?

- Где-то порядка 60 миллионов человек. По всем канонам, до нынешнего, 2020-го года такая цифра считались запредельной, уже можно было бы прокалывать дырочки на лацканах пиджаков, чтобы привинчивать награды. Но в нынешней ситуации этого уже оказывается мало.

- Это какой процент населения?

- Я вас оставлю наедине с простым арифметическим счетом. Скажу лишь, что эта цифра далеко от желательной в 50 процентов населения. Но, заметьте, мы не говорим о цифре в 100 процентов.

- А ковид сопоставим с гриппом?

- И ковид в этом виде в определенный момент уйдет из жизни людей. И вырабатывающийся популяционный иммунитет, и легкое течение этого заболевания в 40 процентах случаев говорит о том, что тотальная вакцинация не нужна.

С учетом того, что у нас значительная часть людей уже имеют иммунитет, они переболели (или в бессимптомном, или в клиническом варианте этой болезни), значит, цифры будут корректироваться.

- Плюсуем к ним принципиальных противников любой вакцинации – значит, коронавирусных «антидотов» потребуется меньше и на эту часть населения?

- И детей исключаем из первых рядов. Интеллигентность этой инфекции состоит в том, что она щадит младшие возрастные группы (школьников, дошколят).

А кроме всего прочего, тем более на начальном этапе массовой вакцинации, первыми будут прививаться люди по медицинским показаниям и по показаниям профессиональным.

То есть, начнут с групп риска, к которым относятся, как вы знаете, медицинские работники, продавцы, преподаватели школ, вузов и так далее.

- В группу риска 65+ тоже входят?

- Здесь будет, скорее всего, индивидуальный подход использоваться. По той простой причине, что все-таки эта вакцина не совсем подходит для старшей возрастной группы. Но у нас на подходе сейчас вакцина новосибирского научного центра «Вектор». Та однозначно для старшей возрастной группы показана.

- А эту вакцину долго ждать?

- Она уже сейчас есть, она зарегистрирована, начинается третий этап испытаний, так называемых полевых. И параллельно будет налаживаться производство ее на промышленных линиях. Я думаю, в начале следующего года уже появятся промышленные серии «векторовской» вакцины.

* * *

- Геннадий Григорьевич, а сами-то вы когда будете прививаться?

- Я давно привился. От гриппа.

- А от ковида?

- Как говорится, в порядке общей очереди. Слушайте средства массовой информации. Это будет сделано в торжественной обстановке. Но вам я могу сделать исключение и допустить, так сказать, неформальный слив, чтобы вы поприсутствовали на этом эпохальном событии.

- То есть, без паники, спокойно ждем своего часа?

- Население я призываю выполнять все требования безопасности, которые сейчас нужны. Сосредоточиться на действительно серьезных проблемах, которые есть у нас в стране в экономике и, как следствие, в нашей жизни. Хватит уже думать только о ковиде. Скоро уже будет год, как мы «полюбили» эту тему. Пора возвращаться в нормальный мир. Еще немного терпения – и все будет хорошо.

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