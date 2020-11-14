Сергей Харитонов впервые прокомментировал свою драку с Яндиевым

Сергей Харитонов сказал, что дальше стоит делать, дабы не допускать таких ситуаций Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Боец UFC Сергей Харитонов впервые прокомментировал свою драку с Адамом Яндаевым накануне в Москве в "Лужниках". Стычка произошла после того, как прошли очередные соревнования по смешанным единоборствам. А Яндиев и Харитонов были там в качестве гостей:

- Еще раз хочу обратиться ко всем спортсменам-профессионалам! Никогда не применяйте силу за пределами спортивных залов, если только вашим близким и окружающим грозит опасность, - пишет у себя в Инстаграме Харитонов. И все буквы в его посте - заглавные. Обычно в Интернете это означает одно - переход человека на крик.

Сергей Харитонов сказал, что дальше стоит делать, дабы не допускать таких ситуаций.

- Мы тренируемся для того, чтобы показать публике свою силу в клетке, на ринге или татами. А самое страшное, когда люди специально готовятся в залах, чтобы совершать преступления. Тренеры должны выявлять таких людей и выгонять из залов. Я подготовленный спортсмен, но все равно попал в эту ситуацию.

Харитонов описал последствия своей стычки с Яндиевым:

- Минимум на три месяца для меня закрыты выступления, переломы, ссадины, ушибы и т.д., учитесь на чужих ошибках.

Отметим, что полиция уже описала подробности этого ЧП.

- По предварительной версии, Яндиев умышленно совершил нападение из хулиганских побуждений. При этом он использовал кастет в качестве оружия, - отметили в правоохранительных органах.

Адаму Яндиеву грозит до двух лет колонии.

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