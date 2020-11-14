«Использовал кастет в качестве оружия»: в полиции раскрыли подробности драки бойцов Сергея Харитонова и Адама Яндиева

В полиции раскрыли подробности драки бойцов Сергея Харитонова и Адама Яндиева. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В правоохранительных органах считают, что боец Адам Яндиев напал на Сергея Харитонова намеренно, из хулиганских побуждений, и при нападении использовал кастет в качестве оружия.

«По предварительной версии, Яндиев умышленно совершил нападение из хулиганских побуждений. При этом он использовал кастет в качестве оружия», - приводит ТАСС сообщение своего источника, который заявляет, что Яндиеву грозит до двух лет колонии.

Как писал сайт kp.ru, Яндиев ранее отказался в полиции от дачи показаний после драки, несмотря на то, что ему выдали обязательство о явке в правоохранительные органы. Позже в отношении бойца возбудили два уголовных дела о причинении лёгкого вреда здоровью.

Напомним, в пятницу, 13 ноября, стало известно, что был избит боец смешанных единоборств Сергей Харитонов. Спортсмен обратился за помощью к медикам, которые диагностировали у него сотрясение мозга, а также травму правого глаза и перелом носа. В субботу, 14 ноября, его госпитализировали в больницу, где он будет прооперирован.