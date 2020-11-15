Принц Чарльз запускает дизайнерскую коллекцию одежды

Наследник британского престола, 72-летний принц Чарльз взялся за создание линии модной одежды. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наследник британского престола, 72-летний принц Чарльз взялся за создание линии модной одежды. Вместе с итальянскими дизайнерами он трудится над коллекцией под названием Modern Artisan Project.

Сын Елизаветы II всегда слыл большим модником, одевался только у знаменитых кутюрье и выходил на публику одетым, что говорится, с иголочки.

«Я всегда старался использовать свой собственный гардероб, чтобы подчеркнуть высокое мастерство в умении сочетать вещи, - рассказывает принц Уэльский. – Лучше купить одну вещь, но хорошую».

Логика принца Чарльза проста: чем меньше вещей мы покупаем, тем меньшей вред наносим окружающей среде, ведем экологичный образ жизни. Но есть одно «но»: одежда должна быть превосходного качества, тогда она прослужит долго. А за качество надо платить, поэтому дизайнерскую одежду от наследника британского престола сможет позволить себе не каждый.

Самая дешевая вещь из коллекции – кашемировый свитер за 475 долларов. Также имеется пальто из шерсти мериноса и кашемира, женское пальто за 1495 долларов, хлопковая рубашка за 795 долларов и блейзер за 1350 долларов с брюками из кашемира в тон за 1095 долларов.

Все ткани для королевской коллекции сотканы специально. Кашемир и шерсть привезены текстильщиками из Шотландии, а органический шелк - из Италии. Как утверждают дизайнеры, в пошиве используются только натуральные экоткани без добавления синтетики.

Вся прибыль от продажи элитного гардероба пойдет на поддержку молодых дизайнеров Великобритании, пишет People.

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