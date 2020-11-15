Протурецкая организация в Германии устроила пробег "за Карабах" на улицах Берлина

Полиция и власти не препятствовали проведению акции, хотя обычно моментально пресекают столь громкие шествия. Фото: Василий МАКАРОВ

По центральным улицам немецкой столицы под шум автомобильных клаксонов и пронзительный вой полицейских сирен проехали более 50 легковых машин с азербайджанскими и турецкими флагами. Их сопровождали примерно 20 полицейских мотоциклистов, больше десятка машин и несколько микроавтобусов с хорошо экипированным спецназом.

Маршрут прошел по всем центральным улицам Берлина от Бранденбургских ворот до Курфюрстендамма.

Полицейские, сопровождающие колонну, периодически заезжали вперед и перекрывали выезд с соседних улиц, и процессия двигалась без остановок дальше. Из машин громыхала восточная музыка, из окон и люков молодые люди и девушки размахивали азербайджанскими и турецкими флагами. В обычные дни полицейские подобные деяния моментально пресекают.

Водители не убирали руки с клаксонов, заставляя прохожих обратить на себя внимание, хотя это в Германии категорически запрещено.

Позднее выяснилось, что посольство Азербайджана в ФРГ не имеет к прошедшей акции никакого отношения. А организаторами пробега выступила разрешенная в Германии, но запрещенная, например, во Франции правоэкстремистская организация Graue Wolfe («Турецкие волки»).

«Турецкие волки» пытаются принимать активное участие в политической жизни ФРГ. Партия «зеленых» уже давно ставит в бундестаге вопрос об их запрете.

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