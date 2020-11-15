Трамп недоволен действиями полиции Вашингтона

Недовольство главы Белого дома вызвала пассивность правоохранителей во время стычек членов радикального движения «Антифа» с его сторонниками. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп потребовал от полиции Вашингтона более активных действий по пресечению выступлений активистов радикальных группировок.

Недовольство главы Белого дома вызвала пассивность правоохранителей во время стычек членов радикального движения «Антифа» с его сторонниками.

Радикалы провели акцию на Фридом-плаза, во время которой жгли футболки и плакаты с изображением Трампа, а также вступали в словесные стычки и поножовщину со сторонниками президента.

Находящиеся поблизости полицейские в происходящее не вмешивались, хотя и утверждают, что полностью контролировали ситуацию.

Президент США Дональд Трамп потребовал от полиции Вашингтона более активных действий по пресечению выступлений активистов радикальных группировок. Фото: REUTERS

Несмотря на то, что многие СМИ уже назвали Байдена следующим президентом США, а часть мировых лидеров поторопились поздравить демократа с победой, Трамп и его команда продолжают настаивать на том, что на выборах были отмечены массовые фальсификации и требовать пересчета голосов.

В США то тут, то там проходят стихийные и организованные митинги, собранные сторонниками каждого из кандидатов. Нередко они заканчиваются небольшими стычками, но информации о серьезном противостоянии на улицах пока не поступало.

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