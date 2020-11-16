На картине – Родина: Росстат объявил конкурс детского рисунка, посвященный переписи населения

Для участия в конкурсе приглашаются дети от 7 до 12 лет Фото: Shutterstock

Ваш ребенок любит рисовать? В доме накопилось много работ? Поделитесь ими на всю страну! Росстат и Медиаофис Всероссийской переписи населения при поддержке Издательского дома «Комсомольская правда» начинают конкурс детского рисунка. Он посвящен Всероссийской переписи населения, которая уже стартовала в труднодоступных районах страны, а основной этап пройдет в апреле 2021 года.

Для участия в конкурсе приглашаются дети от 7 до 12 лет. На рисунке можно изобразить семью и родных в момент переписи, посещение переписчиком квартиры или дома, а также цифровые новшества предстоящего события – перепись с помощью электронного планшета и через портал Госуслуги. Интересно, как это себе представляет ребенок? Тут много зависит от фантазии и что ему расскажут о переписи родители и учителя.

Еще можно нарисовать свои города, поселки, дом или улицу, различные достопримечательности и виды малой родины. Но важная деталь: на картинке должен оказаться и птенчик ВиПиН – талисман первой цифровой переписи населения в России. В начале года он был также выбран на всенародном конкурсе рисунков, который проводил Росстат, и уже стал участником недавнего фотоконкурса «Страна в объективе». Таким образом, путешествие по стране талисмана переписи продолжается – теперь в детских рисунках.

«Недавно завершился фотоконкурс «Страна в объективе», он собрал работы из 71 региона России. Большой популярностью пользовалась номинация «Семейный альбом», фотографии, где видны семейные традиции, преемственность поколений. Персонажем многих фоторабот авторы сделали и талисман переписи птичку ВиПиНа. Очевидно: и в конкурсе рисунков подобная номинация станет популярной, а талисман ВиПиН украсит своим присутствием и семейные портреты, и городские пейзажи и принесет удачу. Если вы с ним еще не знакомы, то узнать больше о нем можно на сайте strana2020.ru», – сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.

«Рассказывая о таком масштабном для страны событии, как перепись населения, нам важно предложить и активности, которые могли бы объединять людей, семьи, разные поколения. Те, кто принимал участие в конкурсах детских рисунков в 2002 году, сейчас уже сами стали мамами и папами. Теперь есть возможность передать свой опыт детям. А кто не участвовал – могут начать такую традицию. Так что это работа не только на сегодняшний день, но и на будущее», – рассказал руководитель Медиаофиса Всероссийской переписи населения Леонид Бурмистров.

Художественные работы принимаются с 16 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года (до 12:00, время московское). Для участия в конкурсе родителям, усыновителям или опекунам требуется пройти регистрацию на официальном сайте переписи, где необходимо заполнить специальную форму и указать номер мобильного телефона (на него придет СМС-сообщение с кодом, позволяющим убедиться в том, что номер телефона принадлежит пользователю). Рисунки выполняются на бумаге в цветном исполнении. Ссылку на работу обязательно выложите в Instagram, отметьте активной ссылкой @strana2020 и хештегом #ярисуюперепись.