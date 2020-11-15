«Сюрпризы» коронавируса: больные без симптомов могут быть гораздо заразнее тех, кто вовсю кашляет

Заболев, можно отсчитать 10, а для надежности 14 дней, и начинать общаться со здоровыми членами своей семьи без переживаний, что вы их заразите Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если вы входите в автобус, вагон в метро или магазин и не слышите громкого кашля, то это вовсе не значит, что вы не рискуете подхватить коронавирус, напоминают медики.

У больных COVID-19 без симптомов отмечается особенность: сравнительно высокая инфекционность, предупредил один из ведущих эпидемиологов Китая, академик Чжун Наньшань, слова которого передают РИА новости. Иными словами, люди без внешних признаков болезни могут быть очень даже заразны. Это подтверждают и российские специалисты.

- Количество вируса в глотке может быть очень высоким еще до появления симптомов. У некоторых инфицированных – порядка триллиона вирусных частиц, - рассказал «КП» вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Когда мы разговариваем и даже просто выдыхаем, формируется вирусный аэрозоль. Такая «взвесь» может сохраняться в воздухе до трех часов. Поэтому общение без средств защиты на близком расстоянии — ближе полутора-двух метров может привести к заражению, предупреждает профессор Лукашев. Это лишний раз подчеркивает важность ношения масок и соблюдения дистанции.

Кстати, обнаружилась и другая неожиданная особенность «короны». Человек, который вовсю кашляет и чихает, может оказаться… не заразным.

- Исследования показывают, что пациент с ковидом, перенесший болезнь в легкой или среднетяжелой форме, перестает выделять вирус в среднем через 10 дней после появления первых симптомов, - пояснил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. В то время как кашель у заболевших может сохраняться до нескольких недель.

Какие выводы из этого для всех нас?

- Во-первых, обязательно носить маски или респираторы во всех общественных местах. Соблюдать дистанцию.

- Во-вторых, заболев, можно отсчитать 10, а для надежности 14 дней, и начинать общаться со здоровыми членами своей семьи без переживаний, что вы их заразите.