Драмы шоу «Ледниковый период»: На Тодоренко рухнул Костомаров, Бузова рыдает, Загитову ругают за костюмы

Хрупкую Регину Тодоренко мощный Роман Костомаров всегда старается поддерживать крайне аккуратно и беречь. Но вот один раз на репетиции девушке не повезло. Фото: Максим ЛИ

Баталии на льду шоу «Ледниковый период» продолжаются. После семи этапов сразу несколько пар идут «ноздря в ноздрю». Вплоть до того, что первое и второе место полностью совпадают по баллам. При этом соревновательная часть — еще не самая интересная, каждую неделю происходит что-то из ряда вон выходящее. Поэтому «Ледник» и сохраняет лидирующие позиции по телерейтингам.

После семи этапов сразу несколько пар идут «ноздря в ноздрю»

Костомаров чуть не сломал Тодоренко

Хрупкую Регину Тодоренко мощный Роман Костомаров всегда старается поддерживать крайне аккуратно и беречь. Но вот один раз на репетиции девушке не повезло, и фигурист, не удержав баланс, обрушился на нее всем весом. Было больно. И дошло до серьезной травмы.

- На одной из первых репетиций Роман Сергеевич хотел поэкспериментировать - поставил меня на наружное ребро, скрестил ноги, - вспомнила Регина в «Вечернем Урганте». - Я его, условно, уронила на себя, эту большую тушу. Он хотел перепрыгнуть и случайно задел мне голову ногой. У меня сместилось три шейных позвонка, почувствовала невероятный скрип в голове, будто мозг раскололся. Тогда поняла, как «приятно» ронять на себя 85 кг олимпийского золота, и задумалась, стоит ли дальше принимать участие в проекте «Ледниковый период».

Бузову убили оценки

Вместе с партнером Дмитрием Соловьевым Ольга Бузова представила номер по сюжету фильма «Экипаж»: она — в костюме бортпроводницы, он — в костюме пилота. Было красиво и энергично. Но судьи не оценили стараний.

Вместе с партнером Дмитрием Соловьевым Ольга Бузова представила номер по сюжету фильма «Экипаж». Фото: Максим ЛИ

- Если не будут вытянуты стопы, и стопа не будет работать, больше, чем 5.8 вы не получите, - пригвоздила участников шоу Татьяна Тарасова. - Это очень бросается в глаза. Создается большая разница между голосом, вокалом и тем, что я вижу на льду.

Ольга не смогла сдержать эмоции и разрыдалась

Не согласившись со строгостью Татьяны Анатольевны, Ольга не смогла сдержать эмоции и разрыдалась так сильно, что успокаивать ее пришлось не только партнеру, но и хореографу Илье Авербуху.

Загитову полощут за старомодные костюмы

Который выпуск подряд множество вопросов вызывают наряды ведущей. Многие известные стилисты и художники по костюмам отмечают, что одежда для ведущей подбирается не по фасону. Например, в правильности подбора гардероба усомнилась стилист и дизайнер собственной линии одежды Валерия Лормадио.

- Алина – красивая, спортивная девушка, - отмечает стилист. - У нас всех есть определенные нюансы в фигуре. За счет неправильных фасонов, неправильного кроя стилисты Первого канала подчеркнули совсем не то. Я внимательно пересмотрела несколько нарезок из «Ледникового периода», посмотрела страницу Алины. Она потрясающая девушка, красивая – миниатюрная, женственная, хрупкая. Почему-то стилисты подчеркнули то, чего нет. Самые удачные образы в шоу, где у Алины закрыты плечи и руки. Из-за того, что она занималась спортом, у нее массивный верх – и это нормально, это прекрасно.

Который выпуск подряд множество вопросов вызывают наряды ведущей. Фото: Максим ЛИ

Когда стилисты пытаются подчеркивать талию и делать объем внизу с помощью юбок-пачек, они открывают верхнюю зону – декольте, плечи и руки. И такой образ смотрится не женственным и девчачьим, а наоборот – массивным и тяжелым. Пытаются увеличить низ, но открытым верхом лишь еще больше делают акцент на верх. Ей очень идут прямые линии, я бы порекомендовала несколько раз нарядить ее в комбинезон с брюками, но с открытым верхом. Это было бы красиво, мы бы вытянули силуэт и при этом подчеркнули бы ее красивую портретную зону. Я не назову наряды Алины экстравагантными. Ничего такого там нет. И на самом деле они старомодные.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.20

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