"Ледниковый период" сотрясают скандалы: Бузову засудили, Исинбаеву потребовали выгнать, а Загитову разнесли за лишний вес

Главной звездой телешоу считается Ольга Бузова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Долгожданная премьера сезона, в которой звезды наряду с именитыми фигуристами пытаются исполнять изящные пируэты на коньках, принесла зрителям не только радость, но и первые разочарования. Телепроект только начался - домой еще не ушел ни один из участников, а соцсети уже бурлят: "на мыло" отправляют то судей, то ведущих, то неуклюжих артистов...

Обиженная фаворитка

Главной звездой телешоу считается Ольга Бузова: поющая ведущая с ее 20-миллионной армией подписчиков в Инстаграме от выпуска к выпуска становится №1 по итогам зрительского голосования. А вот жюри "Ледникового периода" амбициозной фаворитке спуска не дает: то артистизма ей, мол, не хватает, то музыка неудачная, то движения чересчур осторожные. Итог второго выпуска - последнее место по оценке судей. Наставник проекта Илья Авербух попытался даже поспорить с Татьяной Тарасовой, которая раскритиковала начинающую фигуристку, но тренер была непреклонна.

- Все было сделано на бегу и на ходу, а посреди номера вдруг появилась длинная пауза. Я вообще не поняла этой задумки, - на этих словах Тарасовой Бузова еле сдержала слезы.

А вот болельщики не поняли оценок судей. "Другие пары падают во время катания и получают 6.0. А стоит проехать Бузовой без единой помарки - и тут же: 5.7!", - который день возмущаются зрители в соцсетях, обвиняя жюри в несправедливом отношении и предвзятом судействе.

Сама звезда "Дома-2" тоже подогревает скандал.

- Мне казалось, что мы все пространство окутали добротой, какой-то юношеской наивностью, верой в первую чистую любовь. Неужели мы худшие? Неужели мы даже актерски не отыграли и не заслужили ни одной высшей оценки? Много вопросов в голове, - публично усомнилась Бузова. - Иногда руки опускаются... Но ваша поддержка помогает мне каждый день выходить на лед и тренироваться по 5 часов.

Эту битву в Сети поклонники Бузовой однозначно выиграли: видео ее номера на льду несколько дней держится в трендах YouTube и уже набрало более полумиллиона просмотров.

"Уберите бабу с шестом!"

Впрочем, критиковать оценки самого авторитетного члена жюри Татьяны Тарасовой мало кто осмеливается - слишком уж высок ее статус в фигурном катании. А вот другим судьям, не имеющим отношения ко льду, то и дело достается от зрителей на орехи.

Главным раздражителем в соцсетях по итогам второго выпуска стала двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Спортсменка поставила низкие оценки сразу нескольким успешным парам, в том числе Регине Тодоренко и Роману Костомарову, что народ сразу воспринял в штыки. Исинбаевой тут же припомнили недавнюю оплошность на совещании с Владимиром Путиным, где она запуталась в формулировках: "Здоровый образ жизни студентов - это ваша, наша цель, то есть наша задача. Ой, не так. В общем, это то, что вы сказали сделать - и мы это делаем".

Главным раздражителем в соцсетях по итогам второго выпуска стала двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Уберите из жюри бабу с шестом!", "Исинбаева уже все наши-ваши задачи выполнила? Накройте ее полотенцем!", "Она и двух слов связать не может!" , "Почему Исинбаева откровенно занижает оценки хорошим парам и портит итог? Неужели она объективнее заслуженных тренеров?", - негодуют зрители.

Чтобы выгнать спортсменку с проекта, болельщики атаковали соцсети Ильи Авербуха. Но он встал на защиту судьи, резко ответив всем недовольным:

- Что за желание, как только что-то не по-нашему, сразу убрать?! Давайте уважать друг друга и мнение каждого, - прекратил дискуссию Авербух.

Загитову обозвали толстушкой

Дебют Алины Загитовой в качестве ведущей шоу тоже не всем пришелся по вкусу. Олимпийскую чемпионку то и дело упрекают в отсутствии таланта и профессиональных навыков, а кроме того - в том, что формально оставшись в профессиональном спорте, она успела быстро растерять былую форму. Пользователи соцсетей заметили, что фигура Алины, мол, стремительно "поплыла" и предрекли ей формы экс-фигуристки Анны Семенович.

- Толстушка, - написал Алине в Инстаграме один из подписчиков.

- Надеюсь, вам стало легче от этого комментария, - без обид ответила Загитова.

В том, что несколько месяцев без выступлений сказались на внешности фигуристки, нет ничего удивительного. Ведь раньше она буквально морила себя голодом, не позволяя даже лишний глоток воды.

- На предолимпийских сборах я очень следила за весом. Взвешивались три раза в день: утром, днем и вечером, ведь в нашем деле даже +100 граммов уже ощутимо, - признавалась чемпионка в программе "Вечерний Ургант". - Бывало, я очень сильно заморачивалась по поводу веса и почти не пила воды. Перед взвешиванием делала глоток и выплевывала. У нас такой вид спорта: стоит слегка прибавить в весе, техника прыжка сразу меняется. Жир на руке вырос - уже не можешь прыгать.

Впрочем, партнер Загитовой по шоу Алексей Ягудин - настоящий джентльмен, который не дает юную фигуристку в обиду. Стоило болельщикам посоветовать чемпиону сменить напарницу, как он сразу дал понять: с ним такие разговоры вести не стоит.

- Когда будете главой Первого канала, тогда и будете принимать решения, кого ставить ведущим, а кого нет. А пока что отдыхайте, - отбрил критиков Ягудин.

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