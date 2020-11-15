"Знакомьтесь, это моя дочь": бездетная Вика Цыганова огорошила признанием

Вика Цыганова вышла в свет с мужем Вадимом и "дочерью" Анной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица и дизайнер Вика Цыганова стала одной из самых ярких победительниц Премии первых леди, которая состоялась в Москве еще до старта новых ограничений. Красная помада, точеная фигура и фирменная душегрейка, подчеркнувшая красоту Цыгановой - в свои 57 артистка выглядит на зависть тридцатилетним. Оказывается, вторую молодость подарил ей... карантин.

- Вы не поверите: личная жизнь заиграла новыми красками! - призналась репортерам сияющая Виктория. - Нет, никаких новых поклонников... У меня есть только один человек, которого я люблю - это мой бог, мой супруг Вадим Цыганов. Мы вместе уже 33 года, и как будто снова влюбились друг в друга. Есть ли секс после 50? Конечно! А еще у нас с мужем очень много совместных проектов, большая часть из которых запланирована в Сочи. Не знаю, как тут в Москве будут без нас, но мы там точно не заскучаем.

Певица уверяет, что муж и помощница полностью заменили ей детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вика, как вам удается так молодо выглядеть? - поинтересовались журналисты.

- Мы с мужем ходим в баню, едим морских ежей, а главное - окружаем себя позитивом. Ведь если убрать положительные эмоции, что нам тогда остается? Только умереть. В нашем окружении очень много талантливых молодых людей, и мы ни одной минуты не сидим без дела. Нет нечего хуже, чем бездарно тратить свое время.

- Но ведь сейчас карантин...

- Да, отсутствие концертов - это очень тяжелая ситуация. Я конечно, не хожу с протянутой рукой, сама зарабатываю себе на хлеб: у меня собственный бренд, шью наряды, которые прославляют нашу русскую культуру и этим очень нравятся иностранцам. Но за 30 лет я не отменяла ни одного концерта, и для меня это очень непривычно.

- Как относитесь к дедовщине в шоу-бизнесе? Говорят, Алла Пугачева запретила звать Бузову на новогодние огоньки.

- Знаете, сегодня время таких героев, как Ольга Бузова. На самом деле я смотрю, как она катается на коньках, и меня это очень радует. Она проявляет какие-то недюжинные боевые качества. Да и главное ведь не то, с чего человек начинает, не "Дом-2", а то, к чему он придет. Гнобить то новое, что сейчас так активно появляется, это не дело. Той же Алле Борисовне надо быть наставником, делиться опытом.

- Говорят, и вам когда-то Примадонна закрыла путь на эстраду?

- Ну, много было всего... Но есть простая истина: все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И если талант есть, человек должен его продемонстрировать, доказать свою состоятельность. И тогда у него найдется армия поклонников.

Помощница Аня - автор самых ярких снимков в Инстаграме Цыгановой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- На днях певица Максим призналась, что год лечилась от алкоголизма. Это распространенное явление в шоу-бизнесе?

- О, да, на самом деле это бич. Когда у человека кроме амбиций ничего нет, он будет искать себе какой-то заменитель. А если он открывает новые горизонты и живет с богом в душе, то конечно, будет бороться с этой страстью. Это очень тяжелая зависимость, и люди творческие ей подвержены, как никто другой.

- Вика, сейчас многие пары заводят ребенка с помощью суррогатных мам. Вы с мужем не думали об этом?

- А у меня есть ребенок! Видите, девушка стоит? Знакомьтесь, это Аня, моя помощница, с которой мы работает вместе уже семь лет. Но все думают, что она моя дочь, и я с этим согласна. Аня замечательно фотографирует, делает классные коллажи, знает, где у меня что лежит - на всякий случай, если у меня вдруг отшибет память. Она мой верный товарищ и друг. Она молода, в курсе всех трендов, всех брендов. Занимается моим внешним видом, моим Инстаграмом. У нас прекрасные отношения.

- А своего малыша не хотите?

- А зачем? У нас с мужем свой путь, и столько людей вокруг, которых я люблю и кому хочу помочь. У нас все есть, всего хватает.

Между тем, раньше Вика Цыганова сильно переживала из-за отсутствия детей у них с мужем. В прошлом году в программе "Судьба человека" певица рассказала о причинах бездетности: много лет назад в Болгарии она попала в серьезную аварию, последствия которой вкупе с хроническими болезнями не позволили певице забеременеть. Какое-то время супруги даже думали об ЭКО, но от этого шага их отговорил батюшка. С усыновлением малыша из детского дома тоже не сложилось: ребенка, который запал в душу Виктории, отдали другой семье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премия первых леди: Наталья Бочкарева подтвердила замужество, а Лиза Арзамасова сверкнула помолвочным кольцом

До начала второй волны ограничений знаменитости успели посетить одну из последних светских вечеринок года (подробности)