Звездопад Леониды в ноябре 2020 года: где и когда наблюдать

Метеоры потока Леониды вспыхивают иной раз яркими белыми звездами.

Астрономы Московского Планетария напоминают: в ближайшие ночи наберет максимальную интенсивность метеорный поток Леониды. Его «звезды» начали сыпаться на нас ещё с 6 ноября, продолжат до 30 ноября. По чуть-чуть. На пике же, который наступит 17 ноября 2020 года в 14:00 мск, ожидаются примерно по 20 штук в час.

Условия для наблюдения благоприятные – Луна только-только пошла в рост (Ф = 0,05), да и вообще скрылась за горизонтом и не «отсвечивает». Главное, чтобы небо очистилось.

Радиант потока — место, откуда словно бы вылетают огненные струйки, находится в созвездии Льва (Leo). Оно и дало название потоку.

Искать «падающие с неба звезды» можно после полуночи и до рассвета. Смотреть - на восток: чуть правее и ниже Большой Медведицы (Major Ursa) и левее Регула (Regulus) — самой яркой звезды в созвездии Льва и вообще на небе.

Радиант потока Леониды: искать на востоке.

Леониды – одни из самых стремительных метеоров. Скорость, с которой некоторые из них влетают в атмосферу Земли, превышает 70 километров в секунду.

Самые быстрые метеоры потока оставляют белые росчерки, те, что помедленнее, желтые и оранжевые. А самые «тормозные» светятся зеленым.

Леониды представляют собой пыль и чуть более крупные частицы, оставленные кометой Темпеля-Туттля, которая приближается к Солнцу каждые 33 года. В это время Леониды бывают особенно «падучими».

Орбита кометы, которая "мусорит" Леонидами.

В былые времен осенний поток не раз преподносили сюрпризы с интервалом в 33 года – Леониды сыпались с неба тысячами в час. По сведениями Московского Планетария, такое случалось в 1833, 1866, 1966, 1999 и 2001 годах. В 1966 году астрономы насчитывали аж по 10 тысяч метеоров в час – почти по 30 штук в секунду.

Звездный ливень из метеоров потока Леониды в 1833 году: зарисовано по сообщениям очевидцев.

В очередной раз комета - прародительница Леонид - подлетит к Солнцу в 2031 году и, возможно, опять усилит поток. А пока – вплоть до 2030 года – астрономы не ожидают более 100 метеоров в час.