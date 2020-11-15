Более 50% избирателей проголосовали на втором туре президентских выборов в Молдавии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Явка на второй тур выборов президента Молдавии превысила 50 процентов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

Согласно данным на 18:44 (19:44 по московскому времени) свой голос на президентских выборах отдали более 1,53 миллионов граждан Молдавии.

Ранее замглавы ЦИК Владимир Шарбан сообщил, что электронная система Центральной избирательной комиссии Молдавии подверглась многочисленным кибератакам в день президентских выборов. Однако, по его словам, все атаки были отражены и не повлияли на избирательный процесс

Напомним, во второй тур президентских выборов вышли глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, за которую проголосовали 36,1 процент избирателей, и действующий лидер республики Игорь Додон, за которого отдали 32,6 процента голосов.

В первом туре никто из кандидатов на пост президента не смог набрать необходимое количество голосов. Во втором туре нет обязательного порога явки, поэтому победит тот, кто наберёт большинство голосов.